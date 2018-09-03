Українка вдало стартувала на юнацькому US Open

16-річна українська тенісистка Дарина Снігур пробилася до другого кола юніорського US Open, обігравши у двох сетах представницю США Кеті Волинець — 6:3, 6:4.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 13 хвилин. За цей час українка не виконала жодного ейса, жодного разу не помилилася при введенні м'яча в гру і реалізувала 7 з 11 брейк-пойнтів. Її суперниця не зробила жодного ейси, допустила 3 ​подвійні, а також виграла 4 гейми на прийомі.

Відзначимо, що в основну сітку US Open Снігур пробилася через кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше з дорослого Відкритого чемпіонату США вилетіла сьома ракетка світу Еліна Світоліна.

Джерело - Чемпіон.