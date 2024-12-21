Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: ОНЛАЙН

Следующий поединок – Александр Усик против Тайсона Фьюри.
Итаума довольно быстро нокаутировал Маккина и вот-вот начнется бой Александра Усика!
Перед главным событием вечера осталось одно сражение! Между Мозесом Итаумой и Демси Маккином.
Сергей Богачук становится обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Себастьян Фундор.
Бой завершен! Технический нокаут! После 6 раунда Дэвис не смог продолжить поединок!
5-раунд: И снова украинец доминирует, много двоек проходит от Богачука, особенно левый боковой часто проходит по Дэвису, который пытается отвечать, однако часто бьет в молоко!
4-раунд: Немало клинчует Дэвис, Богачук пытается сближаться и наносить как можно больше ударов по сопернику, англичанин пытается отвечать, но больше пропускает Ишмаэль.
3-раунд: Очень трудно уже Дэвису работать на ногах, необходимо англичанину восстанавливаться, если он хочет пройти всю дистанцию. Богачук продолжает наседать и уходить в активный обмен ударами с соперником.
2-раунд: Нокдаун от Сергея Богачука! Ничего не предвещало беды, но после сближения дистанции украинец классно попал по корпусу и продолжил левым боковым, не выдержавшим Дэвис.
1-раунд: Дэвис классно комбинирует по корпусу и голове Богачука в первом раунде, украинец пытался навязывать темп, однако похоже, что проиграл раунд Сергей, не столь точным он был.
Бой начался!
Теперь очередь Сергея Богачука!
Ишмаэль Дэвис выходит на ринг!
У нас остается три боя до основного события! Джонни Фишер и Дэйв Аллен проведут 12-раундовый поединок, после чего нас ожидает Сергей Богачук!
96-92, 96-92, 97-92. Ли МакГрегор побеждает и становится чемпионом WBC Internetinoal.
Александр Усик уже прибыл на Kingdom Arena в Эр-Рияде.
Макгрейл единогласным решением судей побеждает соперника и впереди нас ожидает следующий бой андеркарда: Исаак Лоу – Ли Макгрегор.
Теперь на ринге свой поединок проводят Питер Макгрейл и Риз Эдвардс.
100–90, 99–91, 99–91. Уверена победа украинского боксера Даниэля Лапина!
10-раунд: Лапин спокойно завершает этот бой, Колин хотел спровоцировать украинца на активный размен ударами, однако Даниэль не повел себя и решил завершить этот поединок победой по очкам.
9-раунд: Активно украинца подгоняет зал и требует нокаута, но Лапин не спешит укладываться в один удар, украинец дисциплинированно завершает этот бой, держит высоко руки и не позволяет Колину реализовать последнюю возможность на победу.
8-раунд: Уже не так активно Колин навязывает свой темп, Лапин продолжает демонстрировать схожий стиль бокса, держит дистанцию и наносит немало точных ударов по кружащемуся вокруг него сопернику.
7-раунд: По оценкам экспертов DAZN на записках 6:0 в пользу украинца, Лапину необходимо просто завершить бой, не позволяя Колину наносить мощные удары, потому что шанс лакипанча всегда присутствует.
6-раунд: Перецепился Колин через Лапина, нокдаун обычно не фиксируется. Тренеры просят украинца не заряжаться на один мощный удар и Даниэль это указание выполняет, пытается он искать боковыми ударами голову француза.
6-раунд: Перецепился Колин через Лапина, нокдаун обычно не фиксируется. Тренеры просят украинца не заряжаться на один мощный удар и Даниэль это указание выполняет, пытается он искать боковыми ударами голову француза.
4-раунд: Колин очень агрессивно действует, Лапин пытается соответствовать прямым ударам. Пока француз кружит вокруг украинец, однако Даниэль очень умело отходит назад, чтобы не идти в размен на ближней дистанции.
3-раунд: Немало пропускает Колин в конце раунда, пытается француз сближаться и обмениваться ударами, но Лапин, как и Новицкий, отлично контролирует дистанцию и выпады соперника.
2-раунд: Лапин действует пока первым номером, Колин пытается левым боковым пробивать по украинцу, но защита Даниэля надежна, а комбинации в ответе достаточно точные.
1-раунд: Лапин и Колин пока осторожно действуют и не пытаются форсировать события, украинец провел несколько хороших комбинаций, после чего француз пошел в клинч, однако все будет решаться в следующих раундах.
Боксеры уже на ринге и бой начался!
И теперь пора для боя второго украинского боксера! Даниэль Лапин проведет бой с Диланом Колином
Единогласным решением судей побеждает Новицкий, 100-90, 100-90 и 98-92.
10-раунд: Не хватает сил мексиканцу пойти в атаку и насыпать больше ударов, хотя и пытался он сблизить дистанцию и пойти в шквальный обмен ударами. Достаточно ровный поединок в целом, многие равные раунды и все решат записки судей.
9-раунд: Довольно равный раунд, Рамирез не так точно здесь действовал, будто экономил силы украинец на финальные раунды, однако теперь нужно выкладываться по полной, чтобы гарантировать себе победу.
8-раунд: Окончательно перехватил инициативу Рамирез и на записках экспертов уже ничья. Достигают удары мексиканца цели, перестал уже Новицкий так умело держать дистанцию и наносить болезненные джебы.
7-раунд: Новицкий продолжает искать щели в защите соперника, но Рамирез пока точнее действует в последних раундах, после выхода из клинча мексиканец классно проводит боковые.
6-раунд: Украинец пропустил снова мощные боковые от соперника, Рамирез активизируется на исходе поединка и снова выигрывает раунд у Новицкого.
5-раунд: Продолжает Новицкий насыпать прямыми ударами, Рамирез пытается заходить под левую руку и наносить боковые удары, на этот раз мексиканец не был столь убедительным.
4-раунд: Несколько боковых Рамирез классно пробил в конце раунда, по мнению экспертов DAZN, мексиканец забрал первую 3-минутку в нашем поединке. Важной будет физическая подготовка боксеров и кто сможет лучше себя продемонстрировать в "чемпионских" раундах.
3-раунд: Использует свое преимущество в росте украинец, Рамирез пытается сближать дистанцию и пробивать по корпусу активно, Новицкий контролирует ситуацию в ринге.
2-раунд: Новицкий кружит над мексиканцем и пытается джебами отрабатывать, на ногах пока украинец лучше работает.
1-раунд: Новицкий доказывает свой статус фаворита, немного точнее он был в этом раунде, хотя и было заметно, что эта 3-минутка была более разведывательной для обоих боксеров.
18:30. Бой начался!
18:27. Мексиканец уже на ринге, а украинский боксер под The Show Must Go On от Queen выходит на арену!
18:20. Уже в скором времени Андрей Новицкий и Эдгар Рамирез откроют вечер бокса в Эр-Рияде.
День боя
Ориентировочно за 13 часов Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут на ринг, чтобы вторично определить лучшего супертяжеловеса в мире.
Сегодня состоялась эта традиционная церемония взвешивания боксеров. Во время мероприятия украинский боксер обратился с важным месседжем, развернув флаг, на котором было написано "Free Azovstal Defenders" (освободите защитников Азовстали, – прим.).
"Цыганский король" прогнозируемо оказался тяжелее украинского чемпиона, хотя оба боксера не снимали одежды.
Тайсон Фьюри – 127.4 кг.
Александр Усик - 102.5 кг.
Таким образом, украинец оказался немного тяжелее нескольких килограммов, чем он был в первом поединке. Тогда вес Усика составил 101,1 кг. В свою очередь, Фьюри ощутимо набрал, по сравнению с первым боем. Весы перед боем с Усиком зафиксировали 127,4 кг против 118,8 кг в майском поединке.
Отметим, что для "цыганского короля" это комфортный вес. В бою с Фрэнсисом Нганну год назад британец весил 126 кг. Александр Усик сохранил примерно показатели своего привычного веса, так во втором поединке с Энтони Джошуа украинец весил 100,2 кг.
Александр Усик и Тайсон Фьюри провели последнюю большую пресс-конференцию накануне боя, а затем боксеры встретились в битве взглядов, которая длилась очень большое количество минут. Никто не хотел первым сдаться и отвести взгляд.
Александр Усик провел запланированную открытую тренировку, а уже завтра нас ожидает последняя большая пресс-конференция перед боем. За видеотрансляцией этого мероприятия следите за этой ссылкой.
Также сегодня корреспонденту Чемпиона по Саудовской Аравии, Максиму Розенко, удалось пообщаться с британским журналистом Гаретом Дэвисом, который рассказал, как в Великобритании относятся к украинскому чемпиону и что он думает о возможном возвращении на ринг Владимира Кличко.
Во время церемонии Александр Усик рассказал, чем будет заниматься накануне поединка, а также заявил, что начнет думать о британце только в первом раунде.
Тайсон Фьюри в свою очередь уверен в своей досрочной победе.
Именно сегодня начинаются активности в преддверии вечера-боя Усик – Фьюри 2. Первым мероприятием будет церемония прибытия боксеров, которая начнется в 20:00 по киевскому времени. Просмотреть ее можно по этой ссылке.