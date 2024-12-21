Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: ОНЛАЙН

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) проведет поединок против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Бой-реванш состоится в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

2-раунд: Фьюри классно работает двойками, несколько тяжелых ударов пропустил Усик. Александр пытается пробивать по корпусу, однако британец захватил инициативу и не дает подобраться близко к себе. : Фьюри классно работает двойками, несколько тяжелых ударов пропустил Усик. Александр пытается пробивать по корпусу, однако британец захватил инициативу и не дает подобраться близко к себе. 1-раунд: Фьюри занимает сразу центр ринга, Усик пытается агрессивнее действовать сразу, украинец по корпусу пробивает Тайсону. На записках Энтони Джошуа 9-10 в пользу Фьюри. : Фьюри занимает сразу центр ринга, Усик пытается агрессивнее действовать сразу, украинец по корпусу пробивает Тайсону. На записках Энтони Джошуа 9-10 в пользу Фьюри. БОЙ НАЧАЛСЯ! Майкл Баффер объявляет регалии обоих бойцов! Артём Пивоваров исполняет гимн Украины! Теперь звучит "Боже храни Короля", национальный гимн Великобритании! Раздается гимн Саудовской Аравии! Александр Усик, как обычно, в экстравагантном бою появляется на арене перед зрителями! Time for the Champion to walk! #UsykFury2 is NEXT 🔥 #RiyadhSeason pic.twitter.com/n6cCDRAAtA — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 21, 2024 Тайсон Фьюри в костюме Санта Клауса выходит на бой! Wouldn't be Christmas without a bit of Mariah, tbf 🎶



Here comes Tyson Fury! @DAZNBoxing pic.twitter.com/MqSbzFlYYv — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 21, 2024 Усик тоже готов к поединку! 𝗔𝗥𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗙𝗘𝗘𝗟⁉️ 🇺🇦#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/cGQRPUg0KB — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024 Британец готов провести второй бой с Усиком! Getting those hands ready for battle 😤@Tyson_Fury | #UsykFury2 pic.twitter.com/BzpBhozP80 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 21, 2024 Следующий поединок – Александр Усик против Тайсона Фьюри. Итаума довольно быстро нокаутировал Маккина и вот-вот начнется бой Александра Усика! Перед главным событием вечера осталось одно сражение! Между Мозесом Итаумой и Демси Маккином. Сергей Богачук становится обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Себастьян Фундор. Бой завершен! Технический нокаут! После 6 раунда Дэвис не смог продолжить поединок! 5-раунд: И снова украинец доминирует, много двоек проходит от Богачука, особенно левый боковой часто проходит по Дэвису, который пытается отвечать, однако часто бьет в молоко! : И снова украинец доминирует, много двоек проходит от Богачука, особенно левый боковой часто проходит по Дэвису, который пытается отвечать, однако часто бьет в молоко! 4-раунд: Немало клинчует Дэвис, Богачук пытается сближаться и наносить как можно больше ударов по сопернику, англичанин пытается отвечать, но больше пропускает Ишмаэль. : Немало клинчует Дэвис, Богачук пытается сближаться и наносить как можно больше ударов по сопернику, англичанин пытается отвечать, но больше пропускает Ишмаэль. 3-раунд: Очень трудно уже Дэвису работать на ногах, необходимо англичанину восстанавливаться, если он хочет пройти всю дистанцию. Богачук продолжает наседать и уходить в активный обмен ударами с соперником. : Очень трудно уже Дэвису работать на ногах, необходимо англичанину восстанавливаться, если он хочет пройти всю дистанцию. Богачук продолжает наседать и уходить в активный обмен ударами с соперником. 2-раунд: Нокдаун от Сергея Богачука! Ничего не предвещало беды, но после сближения дистанции украинец классно попал по корпусу и продолжил левым боковым, не выдержавшим Дэвис. : Нокдаун от Сергея Богачука! Ничего не предвещало беды, но после сближения дистанции украинец классно попал по корпусу и продолжил левым боковым, не выдержавшим Дэвис. 1-раунд: Дэвис классно комбинирует по корпусу и голове Богачука в первом раунде, украинец пытался навязывать темп, однако похоже, что проиграл раунд Сергей, не столь точным он был. : Дэвис классно комбинирует по корпусу и голове Богачука в первом раунде, украинец пытался навязывать темп, однако похоже, что проиграл раунд Сергей, не столь точным он был. Бой начался! Теперь очередь Сергея Богачука! Ишмаэль Дэвис выходит на ринг! У нас остается три боя до основного события! Джонни Фишер и Дэйв Аллен проведут 12-раундовый поединок, после чего нас ожидает Сергей Богачук! 96-92, 96-92, 97-92. Ли МакГрегор побеждает и становится чемпионом WBC Internetinoal. Александр Усик уже прибыл на Kingdom Arena в Эр-Рияде. USYK IS HERE‼️#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/bkeBk5Kp3k — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024 Макгрейл единогласным решением судей побеждает соперника и впереди нас ожидает следующий бой андеркарда: Исаак Лоу – Ли Макгрегор. Теперь на ринге свой поединок проводят Питер Макгрейл и Риз Эдвардс. 100–90, 99–91, 99–91. Уверена победа украинского боксера Даниэля Лапина! 10-раунд: Лапин спокойно завершает этот бой, Колин хотел спровоцировать украинца на активный размен ударами, однако Даниэль не повел себя и решил завершить этот поединок победой по очкам. : Лапин спокойно завершает этот бой, Колин хотел спровоцировать украинца на активный размен ударами, однако Даниэль не повел себя и решил завершить этот поединок победой по очкам. 9-раунд: Активно украинца подгоняет зал и требует нокаута, но Лапин не спешит укладываться в один удар, украинец дисциплинированно завершает этот бой, держит высоко руки и не позволяет Колину реализовать последнюю возможность на победу. : Активно украинца подгоняет зал и требует нокаута, но Лапин не спешит укладываться в один удар, украинец дисциплинированно завершает этот бой, держит высоко руки и не позволяет Колину реализовать последнюю возможность на победу. 8-раунд: Уже не так активно Колин навязывает свой темп, Лапин продолжает демонстрировать схожий стиль бокса, держит дистанцию и наносит немало точных ударов по кружащемуся вокруг него сопернику. : Уже не так активно Колин навязывает свой темп, Лапин продолжает демонстрировать схожий стиль бокса, держит дистанцию и наносит немало точных ударов по кружащемуся вокруг него сопернику. 7-раунд: По оценкам экспертов DAZN на записках 6:0 в пользу украинца, Лапину необходимо просто завершить бой, не позволяя Колину наносить мощные удары, потому что шанс лакипанча всегда присутствует. : По оценкам экспертов DAZN на записках 6:0 в пользу украинца, Лапину необходимо просто завершить бой, не позволяя Колину наносить мощные удары, потому что шанс лакипанча всегда присутствует. 6-раунд: Перецепился Колин через Лапина, нокдаун обычно не фиксируется. Тренеры просят украинца не заряжаться на один мощный удар и Даниэль это указание выполняет, пытается он искать боковыми ударами голову француза. : Перецепился Колин через Лапина, нокдаун обычно не фиксируется. Тренеры просят украинца не заряжаться на один мощный удар и Даниэль это указание выполняет, пытается он искать боковыми ударами голову француза. 6-раунд: Перецепился Колин через Лапина, нокдаун обычно не фиксируется. Тренеры просят украинца не заряжаться на один мощный удар и Даниэль это указание выполняет, пытается он искать боковыми ударами голову француза. : Перецепился Колин через Лапина, нокдаун обычно не фиксируется. Тренеры просят украинца не заряжаться на один мощный удар и Даниэль это указание выполняет, пытается он искать боковыми ударами голову француза. 4-раунд : Колин очень агрессивно действует, Лапин пытается соответствовать прямым ударам. Пока француз кружит вокруг украинец, однако Даниэль очень умело отходит назад, чтобы не идти в размен на ближней дистанции. : Колин очень агрессивно действует, Лапин пытается соответствовать прямым ударам. Пока француз кружит вокруг украинец, однако Даниэль очень умело отходит назад, чтобы не идти в размен на ближней дистанции. 3-раунд : Немало пропускает Колин в конце раунда, пытается француз сближаться и обмениваться ударами, но Лапин, как и Новицкий, отлично контролирует дистанцию и выпады соперника. : Немало пропускает Колин в конце раунда, пытается француз сближаться и обмениваться ударами, но Лапин, как и Новицкий, отлично контролирует дистанцию и выпады соперника. 2-раунд: Лапин действует пока первым номером, Колин пытается левым боковым пробивать по украинцу, но защита Даниэля надежна, а комбинации в ответе достаточно точные. : Лапин действует пока первым номером, Колин пытается левым боковым пробивать по украинцу, но защита Даниэля надежна, а комбинации в ответе достаточно точные. 1-раунд: Лапин и Колин пока осторожно действуют и не пытаются форсировать события, украинец провел несколько хороших комбинаций, после чего француз пошел в клинч, однако все будет решаться в следующих раундах. : Лапин и Колин пока осторожно действуют и не пытаются форсировать события, украинец провел несколько хороших комбинаций, после чего француз пошел в клинч, однако все будет решаться в следующих раундах. Боксеры уже на ринге и бой начался! И теперь пора для боя второго украинского боксера! Даниэль Лапин проведет бой с Диланом Колином Единогласным решением судей побеждает Новицкий, 100-90, 100-90 и 98-92. 10-раунд: Не хватает сил мексиканцу пойти в атаку и насыпать больше ударов, хотя и пытался он сблизить дистанцию и пойти в шквальный обмен ударами. Достаточно ровный поединок в целом, многие равные раунды и все решат записки судей. : Не хватает сил мексиканцу пойти в атаку и насыпать больше ударов, хотя и пытался он сблизить дистанцию и пойти в шквальный обмен ударами. Достаточно ровный поединок в целом, многие равные раунды и все решат записки судей. 9-раунд: Довольно равный раунд, Рамирез не так точно здесь действовал, будто экономил силы украинец на финальные раунды, однако теперь нужно выкладываться по полной, чтобы гарантировать себе победу. : Довольно равный раунд, Рамирез не так точно здесь действовал, будто экономил силы украинец на финальные раунды, однако теперь нужно выкладываться по полной, чтобы гарантировать себе победу. 8-раунд: Окончательно перехватил инициативу Рамирез и на записках экспертов уже ничья. Достигают удары мексиканца цели, перестал уже Новицкий так умело держать дистанцию и наносить болезненные джебы. : Окончательно перехватил инициативу Рамирез и на записках экспертов уже ничья. Достигают удары мексиканца цели, перестал уже Новицкий так умело держать дистанцию и наносить болезненные джебы. 7-раунд: Новицкий продолжает искать щели в защите соперника, но Рамирез пока точнее действует в последних раундах, после выхода из клинча мексиканец классно проводит боковые. : Новицкий продолжает искать щели в защите соперника, но Рамирез пока точнее действует в последних раундах, после выхода из клинча мексиканец классно проводит боковые. 6-раунд: Украинец пропустил снова мощные боковые от соперника, Рамирез активизируется на исходе поединка и снова выигрывает раунд у Новицкого. : Украинец пропустил снова мощные боковые от соперника, Рамирез активизируется на исходе поединка и снова выигрывает раунд у Новицкого. 5-раунд: Продолжает Новицкий насыпать прямыми ударами, Рамирез пытается заходить под левую руку и наносить боковые удары, на этот раз мексиканец не был столь убедительным. : Продолжает Новицкий насыпать прямыми ударами, Рамирез пытается заходить под левую руку и наносить боковые удары, на этот раз мексиканец не был столь убедительным. 4-раунд: Несколько боковых Рамирез классно пробил в конце раунда, по мнению экспертов DAZN, мексиканец забрал первую 3-минутку в нашем поединке. Важной будет физическая подготовка боксеров и кто сможет лучше себя продемонстрировать в "чемпионских" раундах. : Несколько боковых Рамирез классно пробил в конце раунда, по мнению экспертов DAZN, мексиканец забрал первую 3-минутку в нашем поединке. Важной будет физическая подготовка боксеров и кто сможет лучше себя продемонстрировать в "чемпионских" раундах. 3-раунд: Использует свое преимущество в росте украинец, Рамирез пытается сближать дистанцию и пробивать по корпусу активно, Новицкий контролирует ситуацию в ринге. : Использует свое преимущество в росте украинец, Рамирез пытается сближать дистанцию и пробивать по корпусу активно, Новицкий контролирует ситуацию в ринге. 2-раунд: Новицкий кружит над мексиканцем и пытается джебами отрабатывать, на ногах пока украинец лучше работает. : Новицкий кружит над мексиканцем и пытается джебами отрабатывать, на ногах пока украинец лучше работает. 1-раунд: Новицкий доказывает свой статус фаворита, немного точнее он был в этом раунде, хотя и было заметно, что эта 3-минутка была более разведывательной для обоих боксеров. : Новицкий доказывает свой статус фаворита, немного точнее он был в этом раунде, хотя и было заметно, что эта 3-минутка была более разведывательной для обоих боксеров. 18:30. Бой начался! 18:27. Мексиканец уже на ринге, а украинский боксер под The Show Must Go On от Queen выходит на арену! 18:20. Уже в скором времени Андрей Новицкий и Эдгар Рамирез откроют вечер бокса в Эр-Рияде.

День боя

Ориентировочно за 13 часов Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут на ринг, чтобы вторично определить лучшего супертяжеловеса в мире.

20 декабря

Сегодня состоялась эта традиционная церемония взвешивания боксеров. Во время мероприятия украинский боксер обратился с важным месседжем, развернув флаг, на котором было написано "Free Azovstal Defenders" (освободите защитников Азовстали, – прим.).

"Цыганский король" прогнозируемо оказался тяжелее украинского чемпиона, хотя оба боксера не снимали одежды.

Тайсон Фьюри – 127.4 кг.

Александр Усик - 102.5 кг.

Таким образом, украинец оказался немного тяжелее нескольких килограммов, чем он был в первом поединке. Тогда вес Усика составил 101,1 кг. В свою очередь, Фьюри ощутимо набрал, по сравнению с первым боем. Весы перед боем с Усиком зафиксировали 127,4 кг против 118,8 кг в майском поединке.

Отметим, что для "цыганского короля" это комфортный вес. В бою с Фрэнсисом Нганну год назад британец весил 126 кг. Александр Усик сохранил примерно показатели своего привычного веса, так во втором поединке с Энтони Джошуа украинец весил 100,2 кг.

19 декабря

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели последнюю большую пресс-конференцию накануне боя, а затем боксеры встретились в битве взглядов, которая длилась очень большое количество минут. Никто не хотел первым сдаться и отвести взгляд.

Также британец пообещал, что в этот раз будет серьезнее и причинит боль Усику. Украинский боксер ближе к концу мероприятия он обратился к Фьюри уже ставшей легендарной фразой.

После пресс-конференции Усика и Тайсона Фьюри Чемпион пообщался с президентом житомирского Полесья Геннадием Буткевичем, который в последние годы всегда присутствовал на боях Александра.

18 декабря

Александр Усик провел запланированную открытую тренировку, а уже завтра нас ожидает последняя большая пресс-конференция перед боем. За видеотрансляцией этого мероприятия следите за этой ссылкой.

Также сегодня корреспонденту Чемпиона по Саудовской Аравии, Максиму Розенко, удалось пообщаться с британским журналистом Гаретом Дэвисом, который рассказал, как в Великобритании относятся к украинскому чемпиону и что он думает о возможном возвращении на ринг Владимира Кличко.

Читайте также : Фото Сможет ли Усик побить рекорды спортивного долголетия братьев Кличко

17 декабря

Во время церемонии Александр Усик рассказал, чем будет заниматься накануне поединка, а также заявил, что начнет думать о британце только в первом раунде.

Тайсон Фьюри в свою очередь уверен в своей досрочной победе.

Именно сегодня начинаются активности в преддверии вечера-боя Усик – Фьюри 2. Первым мероприятием будет церемония прибытия боксеров, которая начнется в 20:00 по киевскому времени. Просмотреть ее можно по этой ссылке.

Организаторы определились с расписанием мероприятий в течение недели в преддверии боя:

Вторник, 17 декабря. Торжественное прибытие – 20:00

Среда, 18 декабря. Открытая тренировка – 20:00

Четверг, 19 декабря. Прессконференция – 18:00

Пятница, 20 декабря. Церемония взвешивания – 20:00

В ночь с субботы 21 декабря на воскресенье, 22 декабря. Бой реванш Усик – Фьюри 2 – ориентировочно в 00:00

Что нужно знать о бое