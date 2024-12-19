Гетман, Джокер и Агент-47: какими образами Усик удивлял мир

Александр Усик – не только гениальный боксер, но и настоящий мастер шоу. Его выходы на ринг всегда привлекают внимание, ведь чемпион умеет удивить нестандартными образами, каждый из которых имеет свой уникальный характер и месседж. От харизматичного Атамана до провокационного Джокера или загадочного футуриста. Усик поражает как в бою, так и за пределами ринга.

В эту субботу, 21 декабря, боксер снова окажется в центре внимания, ведь его ждет реванш с Тайсоном Фьюри. Это будет не просто поединок за титулы – это настоящее противостояние двух ярких личностей, каждый из которых имеет свои традиции создавать шоу. И хотя исход боя определится в ринге, его начало, как всегда, будет заложено в образе Усика, который точно не оставит равнодушными ни фанатов, ни соперника.

Редакция Чемпиона предлагает вспомнить все образы украинского чемпиона в преддверии важного поединка со звездой британского бокса.

Александр Усик стал настоящей звездой, перейдя в самый высокий весовой дивизион, где топовые оппоненты, и каждый из них имеет свой образ на ринге и за его пределами. Украинец понял, что пора поражать, поэтому подготовил настоящее шоу перед поединком с Энтони Джошуа, который состоялся в Лондоне.

Сначала Усик шокировал мир появлением на битве взглядов с британским тяжеловесом в костюме персонажа комиксов и в тот момент хайпового фильма – Джокера.

Затем наш спортсмен совершил эффектный выход на поле битвы, появившись в футуристическом костюме от украинского бренда Jaxet. Лично Александр участвовал в создании этого образа, вдохновляясь космосом. Соответственно, тематика костюма нашего боксера получилась очень похожей на орудия космонавтов.

Увидев положительные отзывы фанатов, Усик продолжил удивлять фанатов, появившись уже на пресс-конференции перед вторым поединком с Джошуа в образе казака. Кроме ярких нарядов наш боксер исполнил песню "Ой в лугу красная калина" перед журналистами.

Oleksandr Usyk bursts into song following his head-to-head with Anthony Joshua! 🇺🇦🎶pic.twitter.com/FM6Gn3PTTY — Sky Sports (@SkySports) August 17, 2022

Уже на ринг украинский чемпион выходил в желто-синих цветах, показывая свою доминацию и негласный статус "домашнего" поединка, хотя он и не состоялся на родине.

Против Даниэля Дюбуа не было столь веселых перформансов, но выходил наш казак на бой в футболке со своим изображением. В этот раз постарался украинский художник.

Unreal scenes for Usyk as he makes his ring walk! 🇺🇦#UsykDubois pic.twitter.com/HcznSJ9qlr — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

Потенциальная встреча с Тайсоном Фьюри позволила Усику "решить" себе руки, однако у боксеров началась словесная борьба. Британец выбрал доминирующую позицию, цепляя нашего чемпиона, который, на удивление, много молчал и играл роль скромного парня. Однако выход на ринг Александра запомнился навсегда.

Украинский спортсмен вышел на ринг в костюме гетмана, показывая, что он защищает честь своей страны. Да, слов было не очень много в выступлениях боксера на пресс-конференциях, однако он решил говорить на языке кулаков.

После феерической победы над Фьюри боксеры неожиданно поменялись ролями. Тайсон стал менее говорливым, а Александр стал активно раскручивать поединок в социальных сетях, еще и удивляя фанатов яркими образами.

На первую пресс-конференцию Усик появился в костюме "Агента-47", который является наемным убийцей. Этот образ Александр одолжил у персонажа известной компьютерной игры "Хитмэн", за что ему прилетел большой респект от разработчиков.

Самое свежее, чем Александр удивил мир, стал его фиолетовый костюм, в котором он прибыл в Эр-Рияд. Белая накидка с вышитым на ней тигром шокировала боксерский мир и болельщиков украинца. Эпатажность спортсмена вышла на новый уровень.

Уже в субботу мы должны увидеть новый образ Усика, который снова разлетится в соцсетях.