Усик – Фьюри: десять интересных фактов про бой-реванш

В субботу, 21 декабря, состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и Тайсоном Фьюри из Великобритании. Чемпион собрал 10 интересных фактов про главный бой декабря в боксерском мире

Не будет титула абсолюта

В повторном бою Усик – Фьюри на кону будут стоять пояса WBC, WBA Super, WBO, IBO и The Ring.

В отличие от предыдущего боя, в этот раз не будут разыгрываться все самые престижные пояса чемпиона мира. Ранее команда Усика обратилась к Международной боксерской федерации (IBF) с просьбой отложить бой против обязательного претендента Филипа Хрговича, чтобы на кону в реванше с Фьюри стояли все пояса в супертяжелом весе. Но, затем Усик был вынужден отказаться от титула.

IBF изначально согласилась санкционировать бой Усик-Фьюри, но с условием, что победитель немедленно проведет обязательную защиту. Однако после поражения Хрговича Дюбуа (Даниэль стал временным чемпионом) вопрос статуса титула Усика был отложен. В итоге Усик отказался от титула, "подарив" его участникам боя Дюбуа – Джошуа, который состоялся 21 сентября. В этом поединке Дюбуа нокаутировал Джошуа и стал полноценным чемпионом IBF.

Солидные призовые

Александр Усик заработает в повторном бою 114 миллионов долларов. Это колоссальная сумма, которая в два с половиной раза превышает сумму гонорара украинца за первый поединок с британцем (45 млн).

В свою очередь, гонорар Фьюри за реванш составит 76 миллионов долларов. При том, что в прошлый раз он заработал 105 млн.

При этом, речь идет о гарантированных гонорарах боксеров, не зависящих от результатов продаж платных трансляций боя (PPV).

Без соцсетей и с полной концентрацией

Усик начал подготовку к бою с Фьюри в сентябре.

"Мы подготовимся еще лучше и дай Бог покажем свою форму еще раз. Не переживаю, что Тайсон попытается сойти с боя. Потому что мы уже можем играть на своей стороне и со своим мячом", – заявил Усик после старта своего лагеря.

И добавил:

"У меня невероятная мотивация. Мне часто задают этот вопрос. Что дальше? Да ничего дальше. Мы просто работаем каждый день. Каждый день – новый день. Меня мотивирует моя команда, моя семья, моя вера в Бога, моя страна, жена моя, дети. То, что возле меня, растет со мной, то, что я люблю – это меня мотивирует".

Украинский супертяжеловес также признался, что решил отказаться от пользования соцсетями накануне боя-реванша с Фьюри в тренировочном лагере. По его словам, благодаря этому он лучше сосредотачивается на предстоящем поединке и не отвлекается на посторонние вещи.

Новая тактика Фьюри

В свою очередь, Фьюри начал подготовку к повторному бою с Усиком только 14 ноября, лишь за два месяца и одну неделю до боя. Британец проводил подготовку к бою на Мальте. Тайсон утверждает, что его тактика на бой-реванш будет отличаться от той, которую он использовал ранее. Он планирует использовать свою высоту и длину рук, чтобы вести бой на расстоянии и предотвратить атаки Усика. По словам Фьюри, его подготовка идет полным ходом и он уверен в своих возможностях.

Тайсон не скрывает своего уважения к Усику. Он обращает внимание на навыки и углубленное понимание техники Усика. Однако, Фьюри также не устает подчеркивать, что он видит слабые места в оборонительной тактике Усика, намекая на возможную стратегию во втором бою.

Усик показывает отличную форму

Несмотря на отказ от соцсетей при подготовке, полностью исключить общение с болельщиками украинский чемпион не может. И, время от времени, из его лагеря просачивается скудная информация.

Так, 4 декабря, за 17 дней до боя, Усик опубликовал совместное фото с Даниэлем Лапиным и показал свою готовность к реваншу.

"До боя осталось всего 17 дней! Подготовка в разгаре. До встречи 21 декабря!", – написал Усик.

Троллинг от украинца

За три недели до боя Усик решил задеть в социальных сетях своего оппонента. Украинец опубликовал небольшой фрагмент из культового фильма "Один дома", в котором Кевин встречается с соседом, которого все время боялся.

Усик креативно обыграл этот момент, вставив свое лицо на место пожилого мужчины, испугав тем самым убегающего от него Фьюри.

Президент WBC прогнозирует супер-бой

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман считает, что Усик и Фьюри проведут один из лучших боев в истории бокса.

"Когда прозвучит гонг, мы увидим, что Фьюри и Усик принесли в ринг. Первое сражение было прекрасным, одним из лучших в истории. Думаю, второй будет очень хорошим, очень конкурентным, очень эмоциональным. Оба теперь знают друг друга, они изучили сильные и слабые стороны.

Они оба очень чувствительны. У тебя может быть план, но после первого пропущенного удара он может измениться, ты должен адаптироваться. Они очень умны. Это будет один из лучших боев", – сказал Сулейман.

Три украинца в андеркарте

На разогреве, перед боем Усик – Фьюри, в ринге выступят три украинских боксера. Так, Даниэль Лапин (10-0) в полутяжелой весовой категории проведет бой с Диланом Колином из Франции. Это будет 10-раундовый бой за титулы WBA Continental и IBF Intercontinental.

Два других боя будут рейтинговыми. В первой средней весовой категории Сергей Богачук (24-2) проведет бой с Ишмаэлем Дэвисом из Англии. Это будет 12-раундовый бой. А в тяжелом весе Андрей Новицкий (13-0) сойдется с мексиканцем Эдгаром Рамиресом.

Букмекеры ставят на чемпиона

Накануне ответного боя аналитики букмекерских контор считают фаворитом боя именно украинского боксера. Так, у украинских компаний можно поставить на победу украинца с коэффициентом 1,62, в то время как на британца – 2,35. На ничью ставки принимаются из расчета 15 к 1.

Приблизительно такие же коэффициенты и в ведущих мировых букмекерских конторах.

Где смотреть

Транслировать реванш Усик-Фьюри в Украине будет медиасервис MEGOGO. Главное событие вечера и весь файткард можно будет посмотреть по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

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Напомним, что украинский боксер выиграл первый бой по очкам, при этом мнения судей разделились. Двое рефери выставили одинаковый счет 114:113, но в пользу разных боксеров. А третий дал 115:112 в пользу украинца. Сам Тайсон после боя заметил, что украинцу отдали победу потому, что "в его стране идет война".

Отметим, что в том бою мог быть и нокаут. В 9-м раунде Александр Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона от досрочного поражения. В том эпизоде британец оперся на канаты и смог простоять до конца раунда.