Усик и Саудовская Аравия: "брак по расчету" и 2,5 триллиона долларов инвестиций в промо страны

Уже в эту субботу в Саудовской Аравии состоится матч-реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри. После начала полномасштабной войны украинец выходит в ринг чаще всего в этой стране. Матч-реванш против Энтони Джошуа в августе 2022 года Александр провел в Джидде. Первый бой с Тайсоном Фьюри – в Рияде, где снова встретится с британцем в матче-реванше. Судя по всему, следующие бои Усик снова будет проводить преимущественно в Саудовской Аравии, ведь именно в этой стране Александр может заработать самые большие гонорары. Чемпион расспросил экспертов, почему сложилась такая конъюнктура.

"Саудовская Аравия убедительно заявляет свои права на звание мекки бокса в 21 веке, – считает президент WBC Ukraine Николай Ковальчук . – Их гонорары – это космос, о котором еще несколько лет назад никто и мечтать не мог. Это амбициозная стратегия. И они преуспевают: большие имена, яркие шоу, внимание всего мира. Пока они не ОАЭ, однако саудиты открывают страну для иностранцев и хотят привлекать большие инвестиции. И большой спорт – одна из важнейших и успешных составляющих. Для боксеров это возможность не только сражаться за титулы, но и зарабатывать гигантские деньги. Усик пользуется этой возможностью. И это вполне логично, почему нет?

Спорт – важная составляющая саудовской программы Vision-2030, – рассказывает главный редактор Sportarena.com Сергей Дрыга. – Её целью является полная и глобальная трансформация страны из мирового лидера по добыче и продаже нефти в одну из ведущих стран в области технологий и инвестиционной привлекательности. И спорт – это не только бокс. Это и футбол, и гольф, и теннис, и рестлинг, и ММА. Королевство должно войти в топ-15 мировых экономик, будет введена саудовская гринкарта и значительно повышена туристическая привлекательность страны. Правда, с учетом её религиозных особенностей. Среди других пунктов – строительство не только новых аэропортов, научных и культурных центров, но и целых городов".

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"Саудовская Аравия стремится укрепить свой имидж, обрести репутацию открытого, светского государства и отойти от стереотипа недемократичности, – считает ведущий ICTV Андрей Ковальский, – Нефтегазовые запасы у них огромные, поэтому развитие спорта и туризма - больше имиджевый, чем бизнес-шаг".

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"Усику однозначно выгодно с финансовой точки зрения боксировать в Саудовской Аравии, ведь сейчас он проводит последние поединки в карьере и нужно заработать как можно больше денег, – рассказывает эксперт и заместитель главного редактора Чемпиона Денис Шаховец, – особенно во время войны, когда Вооруженным силам Украины нужна помощь. Впрочем, если предположить, что война закончится в течение года, то Александр сделает все возможное, чтобы организовать чемпионский бой в Киеве. И это уже история не о деньгах - там придется еще и своим гонораром делиться с соперником, который, очевидно, будет не слишком заинтересован в таком событии. Что касается целесообразности проведения чрезвычайно дорогих боксерских ивентов саудитами, то только время покажет, насколько правильно для себя они поступают. Главное, что боксеры имеют возможность зарабатывать огромные деньги и пользуются ею. А фаны наслаждаются топовыми поединками, которые запомнятся на всю жизнь".

Александр Усик и Тайсон Фьюри Getty Images

"Могу ответить, основываясь на том опыте, о котором узнал во время трех поездок в Саудовскую Аравию за их первый год экспансии в бокс, – рассказывает главный редактор LuckyPunch Александр Чепилко. – Сейчас королевство имеет государственную программу "Саудовская Аравия 2030", в рамках которой и реализуются крупные проекты в спорте, культуре, экономике и других отраслях. Они, по моему мнению, однозначно существенно добавят популярности и узнаваемости стране на международной арене. Чуть больше чем за год их активной деятельности в спорте фаны уже привыкли, что наиболее топовые события во многих дисциплинах проходят именно в Эр-Рияде. А если так будет продолжаться не год, а три или пять? За это время образуется прямая ассоциация "спорт высочайшего уровня = Саудовская Аравия".

"Не факт, что Усик будет боксировать только в Саудовской Аравии, – считает редактор Tanksport Василий Танкевич, – Турки Аль-Шейху, как ключевому архитектору культурной трансформации Саудовской Аравии, тесно в своей стране. Его деятельность выходит далеко за ее пределы. В частности, недавно он объявил о подписании контракта с одним из лидеров "паунда" Наоя Иноуэ, очевидно, с перспективой выхода на японский рынок. А до этого он уже зашел на британский рынок бокса. Относительно правильности или неправильности позиции саудитов. Я понимаю, что спортивные и музыкальные проекты являются частью снижения зависимости от нефти, создают новые возможности для развития туризма и развлечений. Но слышал и о том, что такие мероприятия могут быть своего рода "спортивной отмывкой" – орудием для улучшения репутации страны на фоне нарушений прав человека".

"Пока Турки Аль аш-Шейх вовлечен в активное расходование саудовских денег на бокс – скорее всего, Усик действительно будет «привязан» к проекту Riyadh Season, – рассказывает главный редактор vRINGe.com Антон Горюнов, – Но это не обязательно будет Саудовская Аравия – тот же реванш с Дюбуа вполне может принять лондонский «Уэмбли». К тому же, не будем забывать о желании Александра выступить на "Олимпийском" в Киеве – я думаю, он не отказался от такой идеи. Вообще я считаю, что рано или поздно саудиты «наиграются» в спорт и тогда либо совсем перекроют эту статью расходов, либо урежут до 1-2 шоу в год, если говорить о боксе. Потому что для них все это вовсе не о прибыли, а в большей степени об украшении "витрины" страны. И в меньшей – о невинных забавах тех, кто имеет власть с неограниченными финансовыми возможностями. Конечно, сейчас мы, как фаны бокса, от этого только выигрываем, получая те бои, о которых раньше оставалось только мечтать. А там кто их знает, что на уме у этих шейхов..."

Максим Розенко, Чемпион