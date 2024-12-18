Сможет ли Усик побить рекорды спортивного долголетия братьев Кличко

21 декабря в Рияде чемпион мира WBC, WBA, WBO Александр Усик проведет матч-реванш с Тайсоном Фьюри. Украинец уже входит в топ-10 старейших чемпионов в 140-летней истории хевивейта. Усик занимает в этом почетном списке 9 место (37 лет и 336 дней по состоянию на 18 декабря 2024 года).

Возглавляет рейтинг американец Джордж Формен (46 лет 170 дней) и его рекорд будет архитрудно побить. На втором месте – нынешний мэр Киева Виталий Кличко (42 года и 150 дней). На третьем – Владимир Кличко (39 лет и 248 дней). Сможет ли Александр побить рекорды спортивного долголетия братьев Кличко? Мы поинтересовались этим у наших медиа-экспертов.

"Вполне может, если поставит перед собой такую цель, – считает заместитель главного редактора Чемпиона Денис Шаховец. – Однако не уверен, что ему это нужно. Более того, считаю, что для Усика лучше завершить карьеру как можно раньше, чтобы уйти непобежденным. Два поражения Владимира Кличко в конце карьеры оставили неприятный послевкус у многих фанатов. Усик, не просто ставший абсолютным чемпионом в двух весовых категориях, а еще и ни разу не проигравший, является особым боксером. Живой легендой для многих. Даже одно-единственное поражение может это все подпортить".

"Не думаю, что Александр будет боксировать еще почти три года, чтобы обойти в рейтинге Владимира Кличко, а тем более пять лет, чтобы догнать Виталия, – рассказывает главный редактор специализированного проекта LuckyPunch Александр Чепилко . – Усик проведет реванш с Тайсоном Ф'юри, а потом еще один бой, максимум – два, и завершит профессиональную карьеру. Возможно он проведет выставочные поединки со звездами шоубизнеса, или звездами других весовых категорий (Канело, Кроуфорд), но к официальному рекорду они не пойдут. Нужно понимать, что у Виталия с Владимиром и Александра разные стили бокса, и их бои – это совершенно разный хевивейт. То, как боксировали братья, позволило им быть чемпионами в таком почтенном возрасте. А стиль бокса, который исповедует Александр, исключительно из физических возможностей организма этого сделать не позволит".

Александр Усик и Тайсон Фьюри Getty Images

"Владимира – теоретически может, Виталия – вряд ли, – говорит редактор Ringside24.com Александр Орманжи. У Усика осталось не так много интересных вызовов, чтобы боксировать так долго".

"Обогнать братьев Кличко будет тяжело, особенно Виталия, но это ли сейчас главная цель? – делится своим мнением ведущий ICTV Андрей Ковальский . – Александр уже вошел в историю как абсолютный чемпион. Его дальнейшие бои больше направлены на получение высоких гонораров, которые, конечно, связаны с чемпионскими поединками. Так что он на правильном пути".

"Усик – это уникальный феномен в боксе, – считает президент WBC Ukraine Николай Ковальчук. – Он создает историю здесь и сейчас. С его скромными, как для тяжеловеса, физическими параметрами Александр не просто конкурирует, а уничтожает на ринге гигантов. Его козыри – это мастерство, безумная работоспособность, гениальный боксерский IQ и невероятная выносливость. Как говорил легендарный Виталий Кличко: "Для меня бокс существует только в сверхтяжелом весе, все остальное – это не серьезно". И действительно так. Большинство людей, которые не погружаются в детали бокса, знают и слышат только о чемпионах-супертяжах. Об остальных весовых категориях знают лишь очень пылкие поклонники бокса. Хотя до "старости" Усика еще далеко, но за свою карьеру он уже удивил всех: завоевал все возможное, разгромив боксерских гигантов с невероятными габаритами. Усик уже вписал свое имя в Боксерский зал славы, но у него есть все шансы подвинуть даже Кличко в рейтингах старейших чемпионов и войти в список лучших боксеров в истории независимо от весовой категории (pound for pound)".

"Разве что может догнать Владимира, – делится своим мнением редактор Tanksport Василий Танкевич. – Но есть нюанс. Если Усик повторно победит Тайсона Фьюри, а после этого – чемпиона IBF Даниэля Дюбуа, то у него может не остаться мотивации и достойных вызовов для продолжения карьеры. И в таком случае к показателю Кличко-младшего может немного и не дотянуть. Но если Александр решит еще раз выйти в ринг (после упомянутых двух боев) и защитит свои титулы, то почти наверняка он потеснит с топ-3 старейших чемпионов хевивейта в истории Владимира и займет место сразу за Виталием".

"При желании потеснить Владимира вполне реально, – считает главный редактор vRINGe.com Антон Горюнов . – Другой и более важный вопрос – нужно ли оно Усику? Уверен, что Александр будет выступать ровно столько, сколько сам сочтет нужным. К счастью, в этом плане он сам себе хозяин. А учитывая, что он уже все завоевал и все всем доказал, логично. предположить, что мы сейчас наблюдаем его финальные аккорды без преувеличения великой карьеры".

Александр Усик Getty Images

"Чтобы потеснить Кличко-младшего в этом рейтинге, Усику нужно почемпионствовать еще 2 года, – рассказывает многолетний главный редактор и основатель журнала "Ринг" Игорь Витько . – И вопрос не в этом статистическом списке, а в том, останется ли Усик на такой период в боксе? Решение может быть принято только самим Александром. Относительно физики и умений, уверен, что по какой-то из версий сможет, но мотивационно... Мне кажется, что не останется – самые амбициозные цели достигнуты независимо от того, как завершится второй бой с Фьюри. Вне спорта есть жизнь, и этап спорта в жизни Александра подходит к концу".

"Владимира – может, – считает главный редактор Sportarena.com Сергей Дрига . – При условии, если останется в хевивейте после реванша с Фьюри. А вот Виталия – вряд ли. Пять лет при нынешней конкуренции выдержать очень трудно, даже такому феномену как "Усик".

Максим Розенко, Чемпион

Ответственный редактор – Николай Дендак