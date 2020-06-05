Нинішній президент ФЛАУ Ігор Гоцул всіма силами хоче втриматися за свою посаду.

Про це заявила Ірина Ліщинська.

"Всі ми знаємо, що нинішній президент ФЛАУ всіма силами хоче втриматися за свою посаду, хоча він уже відбув 2 (дві) максимально можливі каденції поспіль. І ми бачимо в якому стані зараз знаходиться легка атлетика. Ви ж знаєте, що риба гниє з голови! Якщо ми хочемо якісних змін в нашому улюбленому виді спорту і розвитку, то зараз настав момент об'єднуватися і висловлювати свою позицію. Інакше може статися така ситуація, коли з мовчазної згоди "без мене женили"!

Перевибори повинні відбутися восени 2020 року, як це прописано в Статуті ФЛАУ і президент зобов'язаний організувати їх наживо, як того вимагає Статут. Але коли не хочеться цього робити і як "сильного лідера" взяти на себе відповідальність, то тоді прийняття рішення хочеться перекласти на інших, посилаючись і згадуючи про демократію, з можливістю пропетлять. Керівники приходять і йдуть, а досягнення, гордість нації, місія і візія розвитку легкої атлетики залишаються.

Не знаю чи бачили ви новину на сайті ФЛАУ, чи донесли до вас і пояснили вам керівники територіальних федерацій інформацію про те, що до 25 червня ФЛАУ оголосила збір голосів з приводу рішення про проведення перевиборів. А 01 липня буде розглядатися це питання.

Потрібно зібрати 10% голосів (не менш 1 780 чол) від загальної кількості членів ФЛАУ (17840 чол.). Зрозумійте, будь ласка, що кожен голос важливий, кожна людина важлива. Що цінність будь-якого суспільства - це люди і кожен з вас. Коли ми об'єднуємося, то можемо перевернути гори. Від кожного з членів ФЛАУ залежить доля всього виду спорту. Тому не можна залишатися осторонь думаючи, що вас це не стосується, потрібно висловлювати свою позицію і не боятися. Я хочу бачити наш вид спорту успішним і конкурентним.

Якщо ви ще не є членом ФЛАУ, а хочете їм стати, щоб впливати і висловлювати свою позицію, то зробіть це, звернувшись у свою територіальну федерацію. Членом ФЛАУ може стати будь-яка людина, просто написавши заяву і зробивши невеликий внесок. Якщо ви вже є членом ФЛАУ, то проявіть свою громадську і легкоатлетичну позицію, щоб перевибори відбулися. Інформація про всю процедуру на сайті ФЛАУ", - зазначила Ліщинська.