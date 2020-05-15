Що таке палеодієта, у чому її переваги і недоліки

Палеодієта (палеолітична дієта, дієта кам'яного віку) являє собою систему харчування, що існувала за часів Палеоліту, першого історичного періоду кам'яного віку. Адепти палеодієти вважають, що сучасні люди повинні харчуватися так само, як харчувалися печерні люди до появи сільського господарства. На думку прихильників такої системи харчування, людський організм майже не змінився, тому і харчуватися потрібно як у період Палеоліту. Також стверджується, що більшість проблем зі здоров'ям (цукровий діабет, рак, серцево-судинні захворювання) виникли через те, що люди почали обробляти продукти. Тож принцип палеодіети полягає у повній відмові від промислово оброблених продуктів.

У 2012 році палеодієту було визнано найпопулярнішою системою харчування, адже про її переваги було написано велику кількість книжок. А в 2013 році палеодієта стала найбільш численним пошуковим запитом в Google серед тих, хто хоче схуднути. Однак у 2015 році Британська дієтична асоціація назвала її "найгіршою дієтою, схваленою знаменитостями". Організація стверджувала, що палеодієта є незбалансованою і неадаптованою до сучасного життя.

Що можна і не можна їсти на палеодієті

Раціон палеодієти досить суворий. Дозволяється вживати лише м'ясо, рибу, морепродукти, яйця, горіхи, свіжі фрукти і овочі, ягоди, гриби, насіння, трави та спеції.

У списку забороненого знаходяться будь-які продукти, що зазнали промислової обробки, цукор, сіль, молочні продукти, бобові, злаки, крохмалисті овочі (картопля, кукурудза, буряк) і, звичайно, напівфабрикати.

Переваги та недоліки палеодієти

В основі раціону знаходиться тваринний білок, який є більш ситним, ніж жири і вуглеводи. Також рослинний білок необхідний для збільшення м'язової маси. Ще один плюс полягає в тому, що відмова від обробленої їжі позбавляє від різких стрибків рівня глюкози в крові, викликаних швидкими вуглеводами. Крім того, зменшення кількості солі в організмі запобігає гіпертонії. В цілому, палеодієта допомагає схуднути і знизити ризик розвитку хронічних захворювань.

Однак не все так райдужно. Відсутність цільних злаків і бобових позбавляє організм вітамінів і нутрієнтів. Відмова від молочних продуктів призводить до дефіциту кальцію і білка. Все це призводить до розвитку онкологічних хвороб, проблем з серцево-судинною системою, шкірних захворювань. Що стосується схуднення, то численні дослідження показали, що палеодієта дійсно допомагає скинути зайві кілограми, але з часом вага повертається.

Думка дієтолога

Ольга Іванчук, лікар-дієтолог, викладач у Міжнародній школі фітнесу та дієтології

"Палеодієта доречна при аутоімунних захворюваннях і в поєднанні з правильним лікуванням дає гарний результат. Якщо ж ми говоримо про звичайну середньостатистичну людину, яка через бажання скинути кілька зайвих кілограмів почне харчуватися за палео протоколом, то є велика ймовірність того, що вона швидко зірветься. Адже виключаються з харчування усі крупи, бобові, молочні продукти, кава і ще багато того, що ми звикли вживати щодня. Крім того, будь-яке схуднення це, в першу чергу, дефіцит калорій. Якщо немає дефіциту, то не важливо, чи це палео, чи будь-яка інша дієта, схуднення не буде ефективним.

Плюси палеодієти: можна скласти більш менш різноманітний раціон, наявність достатньої кількості білків та жирів, відсутність алкоголю, підсилювачів смаку, емульгаторів, штучних домішок.

Мінуси: без правильного розрахунку білків та жирів на кілограм маси тіла існує ймовірність того, що палеодієта перетвориться на звичайну кето-дієту з усіма негативними наслідками:

застій, неперетравлення, гниття великої кількості білків у кишечнику;

отруєння продуктами розпаду білків;

втома, слабкість, головні болі;

неприємний запах з рота;

закрепи (через недостатнє вживання клітковини)"