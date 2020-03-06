До участі в найбільшому півмарафоні України не допустять іноземців

У зв’язку зі спалахом коронавірусу у світі та останніми заявами української влади компанія Run Ukraine провела консультативну нараду щодо проведення Київського міжнародного півмарафону WORK.UA KYIV HALF MARATHON 4-5 квітня цього року.

В Run Ukraine створено оперативний штаб, який постійно моніторить стан захворюваності та реагуватиме на зміну епідеміологічної ситуації в Україні.

В компанії розроблено правила та процедури, які допоможуть гарантувати безпеку учасників та волонтерів, послуговуючись порадами експертів та світовою практикою.

Нижче наведені вже затверджені процедури, які будуть реалізовані під час проведення заходу 4-5 квітня.