До участі в найбільшому півмарафоні України не допустять іноземців

У зв’язку зі спалахом коронавірусу у світі та останніми заявами української влади компанія Run Ukraine провела консультативну нараду щодо проведення Київського міжнародного півмарафону WORK.UA KYIV HALF MARATHON 4-5 квітня цього року.
В Run Ukraine створено оперативний штаб, який постійно моніторить стан захворюваності та реагуватиме на зміну епідеміологічної ситуації в Україні.
В компанії розроблено правила та процедури, які допоможуть гарантувати безпеку учасників та волонтерів, послуговуючись порадами експертів та світовою практикою.
Нижче наведені вже затверджені процедури, які будуть реалізовані під час проведення заходу 4-5 квітня.
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Обмеження участі іноземців. Вони не будуть допущені до участі у змаганнях, у тому числі елітні атлети. З іноземними учасниками, які вже зареєструвалися, ми сконтактуємо упродовж кількох днів.
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Усі волонтери та оргкомітет під час заходу будуть забезпечені одноразовими рукавичками та масками.
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Обмеження часу перебування учасників у стартових коридорах до 15 хвилин (згідно з рекомендаціями ВООЗ). Кожна хвиля учасників заходитиме у стартовий коридор окремо.
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Медалі на фініші вручатимуться в руки, а не одягатимуться на шию.