Епічний звіт про ультрамарафонский біг. Головні тези

Джерело - Чемпіон.

Команда проєкту RunRepeat продовжує обробляти величезні обсяги інформації, пов'язаної з бігом, і упаковувати їх в читабельні графіки і висновки.

Якщо раніше вони робили звіт про марафонський біг, то днями аналітики порадували новими цифрами - цього разу про ультрамарафон (тобто забіги довші, за 42.2 км).

Висновки, наведені нижче, базуються на 5+млн. результатів з 15 451 забігу, які проводилися з 1996 року. Повідомляється, що це 85% покриття результатів в ультрараннінгу.

Що з'ясувалося:

1 Жінки швидші за чоловіків на довгих дистанціях.

Так, ви не помилилися. З ростом дистанції різниця у швидкості знижується, і на 100-мильниках становить всього лише 0.25% на користь чоловіків. А на дистанціях понад 195 миль дівчата "роблять" хлопців (+0.6%).

2 За 23 роки кількість учасників зросла на 1678%!

Дикі цифри: з 34 тисячі бігунів в 1996 році до 611 тисячі - в минулому. Зростання пояснюють модою на наднавантаження, а також міграцією досвідчених марафонців в інші дистанції з метою знайти гостріші відчуття.

З ростом кількості учасників падає середній темп, тому що найчастіше до ультра підходять недостатньо підготовленими, "на хайпі".

3 Учаснику потрібно в середньому 20 забігів щоб досягти "плато" (стану, коли результати вже не ростуть). Після цього бігуни все ж продовжують бігати, але заради задоволення, а не цифр.

4 Дивно, але в ультра середня швидкість проходження дистанції майже не залежить від вікової групи.

Інакше кажучи, вік не визначає, наскільки швидко або повільно ви долаєте дистанцію. Різниця мікроскопічна.

6 Середній вік учасника ультри за останні 10 років зменшився на 1 рік, і становить 42 роки.