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Стала відома заявка збірної України зі спортивної гімнастики на Євро-2024

Сьогодні 17:30 45 0
Стала відома заявка збірної України зі спортивної гімнастики на Євро-2024
#Спортивна гімнастика

Джерело - Суспільне Спорт.

Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах представлять Україну на чоловічому Євро-2024 зі спортивної гмінастики. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на головного тренера збірної Геннадія Сартинського. 

Турнір пройде з 24 по 28 квітня в італійському Ріміні та буде кваліфікаційним до Олімпіади-2024 в Парижі. Нагадаємо, одна ліцензія в України вже є - на ЧС-2023 вдалося здобути слот для чоловічої команди. 

Цікаво, що цей чемпіонат Європи стане для Олега Верняєва першим з 2019 року. З літа 2021 року він відбував дискваліфікацію за вживання мельдонію, яка спочатку була розрахована на 4 роки, але після успішної апеляції її вдалося скоротити вдвічі. З квітня минулого року 30-річний спортсмен повернувся до змагань

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