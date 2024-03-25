13-річний Головін завоював 7 нагород на міжнародних юніорських змаганнях зі спортивної гімнастики

5 золотих і 2 срібні

Джерело - Незалежна федерація спортивної гімнастики України.

Колекцію з семи золотих і срібних медалей зібрав юний український гімнаст Володимир Головін на міжнародному юніорському змаганні зі спортивної гімнастики International Jr Team Cup-2024, яке проходило у німецькому Берліні.

Про це повідомляє Незалежна федерація спортивної гімнастики України.

У змаганнях вікової групи три (серед спортсменів 2010 р.н. і молодших) 13-річний спортсмен із українського Мелітополя здобув відразу 7 нагород: 5 золотих і 2 срібні.

Результати

Золото: багатоборство (79?900), кінь-махи (13,000), кільця (13,200), поперечина (12,550), вільні вправи (12,550).

Срібло: паралельні бруси (12,450), опорний стрибок (12,550 ).

Раніше українці завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки, 14 нагород - на міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики.

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