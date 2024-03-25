13-річний Головін завоював 7 нагород на міжнародних юніорських змаганнях зі спортивної гімнастики

Колекцію з семи золотих і срібних медалей зібрав юний український гімнаст Володимир Головін на міжнародному юніорському змаганні зі спортивної гімнастики International Jr Team Cup-2024, яке проходило у німецькому Берліні.
Про це повідомляє Незалежна федерація спортивної гімнастики України.
У змаганнях вікової групи три (серед спортсменів 2010 р.н. і молодших) 13-річний спортсмен із українського Мелітополя здобув відразу 7 нагород: 5 золотих і 2 срібні.
Результати
- Золото: багатоборство (79?900), кінь-махи (13,000), кільця (13,200), поперечина (12,550), вільні вправи (12,550).
- Срібло: паралельні бруси (12,450), опорний стрибок (12,550 ).
Раніше українці завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки, 14 нагород - на міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики.