Головне
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"
Сьогодні 09:43 703 1
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"
Сьогодні 13:24 68
Унаслідок ракетної атаки росіян зруйнований столичний спортзал
Сьогодні 13:17 85
Мельник здобула срібло на етапі Кубку Європи з фристайлу
Сьогодні 12:52 142
13-річний Головін завоював 7 нагород на міжнародних юніорських змаганнях зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:36 126
Визначився орієнтовний час початку матчу Калініної у 4-му колі турніру в Маямі
Сьогодні 11:51 284
Збірна України виборола 14 нагород і стала найкращою на етапі Кубку Європи серед кадетів
Сьогодні 11:33 176
Стали відомі всі учасниці Фіналу чотирьох жіночої Суперліги: розклад матчів
Сьогодні 10:37 177
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України
Сьогодні 07:00 531 1
Стаценко вперше за 6 років дійшов до 1/16 Кубку світу
Сьогодні 00:42 305
Прямі трансляції

13-річний Головін завоював 7 нагород на міжнародних юніорських змаганнях зі спортивної гімнастики

5 золотих і 2 срібні
Сьогодні 12:36 126 0
13-річний Головін завоював 7 нагород на міжнародних юніорських змаганнях зі спортивної гімнастики

Джерело - Незалежна федерація спортивної гімнастики України.

Колекцію з семи золотих і срібних медалей зібрав юний український гімнаст Володимир Головін на міжнародному юніорському змаганні зі спортивної гімнастики International Jr Team Cup-2024, яке проходило у німецькому Берліні.

Про це повідомляє Незалежна федерація спортивної гімнастики України.

У змаганнях вікової групи три (серед спортсменів 2010 р.н. і молодших) 13-річний спортсмен із українського Мелітополя здобув відразу 7 нагород: 5 золотих і 2 срібні.

Результати

  • Золото: багатоборство (79?900), кінь-махи (13,000), кільця (13,200), поперечина (12,550), вільні вправи (12,550).
  • Срібло: паралельні бруси (12,450), опорний стрибок (12,550 ). 

Раніше українці завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки, 14 нагород - на міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики.

Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової

Коментарі ()
Популярне зараз
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” 2231
Став відомий прогноз від Opta на матч Україна - Ісландія Став відомий прогноз від Opta на матч Україна - Ісландія 765
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 40869
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 22144
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського "Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського 10634
Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam 5439 2
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29992 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159342
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25745
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16323 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165967 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93171