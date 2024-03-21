Терористи вдарили балістичною ракетою по миколаєвському підприємству

Джерело - Мінмолодьспорту.

Українська спортсменка Світлана Малькова готувалася до змагань зі стрибків на батуті, щоб поборотися за олімпійську ліцензію, а тим часом рашисти вбили її матір.

Про це пише Міністерство молоді та спорту.

"Малькова у складі національної збірної України зі стрибків на батуті завтра мала розпочати змагання на Кубку світу в німецькому Котбусі. Змагання є ліцензійними до Олімпійських ігор у Парижі-2024. Там спортсменку застала жахлива трагічна звістка: загинула її мама, Олена Іванівна Сиванич. 55-річна жінка працювала на промисловому підприємстві у Миколаєві, по якому сьогодні, близько шостої вечора російські терористи вдарили балістичною ракетою. Шестеро людей постраждали, мама спортсменки загинула", - зазначає міністерство з посиланням на сестру спортсменки.

Перше знайомство Світлани зі стрибками на батуті почалося саме у спорткомплексі цього підприємства, яке сьогодні стало ціллю росіян. Тут проходили її перші тренування і почався шлях у великий спорт.

Нагадаємо, Світлана Малькова є чемпіонкою Всесвітніх ігор-2017, срібною призеркою Європейських ігор-2019, володаркою бронзи чемпіонату Європи-2018 у синхронних стрибках на батуті.