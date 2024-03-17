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Українці вибороли 11 медалей на етапі Кубку Європи в Латвії

Золото здобув Заур Дуньямалієв
Сьогодні 21:57 353 0
Українці вибороли 11 медалей на етапі Кубку Європи в Латвії
Фото - ФДУ

Джерело - Чемпіон.

11 нагород різного ґатунку 16-17 березня здобули українські дзюдоїсти на етапі Відкритого Кубку Європи, який відбувся у латвійській Ризі.

Про це повідомляють Федерація дзюдо України й Міністерство молоді та спорту.

За підсумками двох днів боротьби збірна України посіла четверте загальнокомандне місце на турнірі. Участь у змаганнях взяли 325 спортсменів з 27-ми країн світу. 

Наші чемпіон і призери:

  • Золото: Заур Дуньямалієв (-100 кг). 
  • Срібло: Олексій Болдирєв (-90 кг) і Сергій Неботов (-73 кг).
  • Бронза: Владислав Колобов (-81 кг); Станіслав Гунченко (-90 кг); Каріім Нурієв (-100 кг); Микола Грибик (+100 кг); Алєксєй Моісєєв (+100 кг); Руслана Булавіна (+78 кг); Анастасія Чижевська (-57 кг) і Анастасія Антіпіна (-63 кг). 

Наступним стартом у дзюдоїстів буде третій етап серії Grand Slam, який відбудеться 22-24 березня у Тбілісі (Грузія).

Раніше стало відомо, що Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК про допуск на турніри представників країн-агресорів.

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