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МОК звинуватив Росію у порушенні Олімпійської хартії

Сьогодні 10:10 181 1
МОК звинуватив Росію у порушенні Олімпійської хартії
Фото - Getty Images
#Томас Бах, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - theguardian.com.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) звинуватив російську владу у порушенні Олімпійської хартії.

Про це заявив президент МОК Томас Бах у відповідь на звинувачення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у зраді ідеалів олімпізму. 

"Щодня ми спостерігаємо дедалі агресивніші заяви з боку російського уряду та чиновників. Примітно, що ця агресія походить від того ж самого уряду, який стояв за скандальними маніпуляціями з антидопінговою системою до, під час і після зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Також важливо те, що російський уряд, очевидно, ігнорує той факт, що він змусив нас діяти через своє вторгнення та анексію частин України. Вони навіть зобов'язали Олімпійський комітет Росії також анексувати частини, які перебувають під юрисдикцією НОК України. Ось у чому причина цього: до наших дій нас призвело грубе порушення Олімпійської хартії", – наголосив Бах. 

Нещодавно Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Нагадаємо, у грудні 2023 року МОК офіційно дозволив росіянам та білорусам змагатися на літній Олімпіаді в Парижі у нейтральному статусі. При цьому в організації вказали, що атлети мають виконати умови відбору. 

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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