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Понад 400 українських спортсменів загинули внаслідок війни з Росією

З початком повномасштабної війни в Україні частина спортсменів і тренерів вступили у лави української армії.
Сьогодні 12:47 79 0
Понад 400 українських спортсменів загинули внаслідок війни з Росією

Джерело - interfax.com.ua.

Унаслідок повномасштабної війни загинули понад 400 українських спортсменів. Також приблизно 500 спортивних об'єктів частково або повністю втрачено.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Міністерства молоді та спорту.

Наразі відомо про загибель 443 українських спортсменів й тренерів, 502 спортивні об'єкти постраждали від військових дій, а 40% української молоді залишило свої домівки.

При цьому лише 81 об'єкт спортивної та молодіжної інфраструктури був відновлений.

Нещодавно Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Нагадаємо, у грудні 2023 року МОК офіційно дозволив росіянам та білорусам змагатися на літній Олімпіаді в Парижі у нейтральному статусі. При цьому в організації вказали, що атлети мають виконати умови відбору. Наразі лише 14 спортсменів виконали параметри допуску.

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