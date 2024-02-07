НОК України звернувся до МОК щодо дотримання умов нейтральності

Джерело - Чемпіон.

НОК України звернувся до МОК щодо неухильного дотримання умов нейтральності у питанні допуску російських і білоруських борців до Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Занепокоєння напередодні другого етапу кваліфікаційного відбору на Олімпійські ігри в Парижі викликає наявність у списку допущених до цих змагань атлетів, які, на думку представників олімпійської спільноти України, не відповідають вимогам нейтральності.

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НОК України в особі президента Вадима Гутцайта звернувся до МОК з проханням більш уважно розглядати питання допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 у нейтральному статусі, а також врахувати надану інформацію про спортсменів, які прямо чи опосередковано підтримують або виправдовують агресію проти України", - йдеться у заяві.

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