Саладуха назвала колишнього українського шахіста-зрадника "перевертнем"

Візит колишнього українця, а нині власника російського паспорта Сєргєя Карякіна не мине йому просто так.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала виконувачка обов'язків президентки Федерації легкої атлетики України та депутатка Ольга Саладуха.

"Шахіст-"перевертень" Сергій Карякін вкотре показав рівень незалежності російського спорту. Він приїхав до окупованої рашистами Авдіївки, де підтримав російських військових та зіграв з ними в шахи. Нагадаю, що це той самий Карякін, який колись змінив громадянство з українського на російське, в 2014 році радів анексії Криму, в 2022 році публічно схвалював повномасштабне вторгнення, на 6 місяців був дискваліфікований ФІДЕ, був включений до українських списків на персональні спортивні санкції. Багато гросмейстерів з різних країн досі не подають йому руки за участь в кремлівській пропаганді.

В образі Карякіна уся квінтесенція російського спорту. Сервільного, підлабузницького, не просто нездатного на власну позицію, а, навпаки, активно включеного в пропаганду війни. Це залізобетонний аргумент на користь того, що російські спортсмени повинні й далі бути в ізоляції. За виключенням одиничних випадків, коли вони погодяться підписати антивоєнну декларацію. Зробимо усе, щоб про вчинок Карякіна був повідомлений МОК, ФІДЕ та інші спортивні організації. В спортивних пропагандистів на руках кров українців. І вони обов’язково за це відповідатимуть, в тому числі перед міжнародним трибуналом", - написала вона.