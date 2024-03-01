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Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку
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Саладуха назвала колишнього українського шахіста-зрадника "перевертнем"

Депутатка не стримувала себе у словах
Сьогодні 16:51 214 0
Саладуха назвала колишнього українського шахіста-зрадника "перевертнем"
Фото: фейсбук Ольги Саладухи
#Ольга Саладуха, #Шахи, #Сергій Карякін

Джерело - Чемпіон.

Візит колишнього українця, а нині власника російського паспорта Сєргєя Карякіна не мине йому просто так.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала виконувачка обов'язків президентки Федерації легкої атлетики України та депутатка Ольга Саладуха.

"Шахіст-"перевертень" Сергій Карякін вкотре показав рівень незалежності російського спорту. Він приїхав до окупованої рашистами Авдіївки, де підтримав російських військових та зіграв з ними в шахи. Нагадаю, що це той самий Карякін, який колись змінив громадянство з українського на російське, в 2014 році радів анексії Криму, в 2022 році публічно схвалював повномасштабне вторгнення, на 6 місяців був дискваліфікований ФІДЕ, був включений до українських списків на персональні спортивні санкції. Багато гросмейстерів з різних країн досі не подають йому руки за участь в кремлівській пропаганді.

В образі Карякіна уся квінтесенція російського спорту. Сервільного, підлабузницького, не просто нездатного на власну позицію, а, навпаки, активно включеного в пропаганду війни. Це залізобетонний аргумент на користь того, що російські спортсмени повинні й далі бути в ізоляції. За виключенням одиничних випадків, коли вони погодяться підписати антивоєнну декларацію. Зробимо усе, щоб про вчинок Карякіна був повідомлений МОК, ФІДЕ та інші спортивні організації. В спортивних пропагандистів на руках кров українців. І вони обов’язково за це відповідатимуть, в тому числі перед міжнародним трибуналом", - написала вона.

Нагадаємо, напередодні Сєргєй Карякін відвідав окуповану Авдіївку, де зіграв у шахи з російськими військовими.

Після того данець Петер Нільсон звернувся до ФІДЕ з вимогою відсторонити російського гросмейстера Сєргєя Карякіна.

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