Джерело - Чемпіон.
Виконувачка обов'язків президентки Федерації легкої атлетики України та депутатка Ольга Саладуха презентувала альтернативний проєкт закону про мобілізацію.
Відповідний пост Саладуха зробила у фейсбуці.
"Тема зміни законодавства про мобілізацію сьогодні є топовою і викликає величезні дискусії, в тому числі в парламенті. До мене, як до народної депутатки, також надходить багато звернень з цього приводу. Тож чітко позначу свою позицію. Урядовий законопроєкт 10449 в першому читанні не підтримувала, оскільки бачу в ньому низку невиправданих ризиків, в тому числі й порушення прав самих військовослужбовців.
Натомість спільно з колегами з команди Разумкова ми подали альтернативний проєкт закону 10449-2. Серед норм, які ми пропонуємо, є збереження чинних відстрочок від призову (в тому числі аспірантам, людям, які доглядають за особами з інвалідністю тощо).
Також в законопроєкті йдеться про те, що:
- військовослужбовці, які прослужили рік і більше, мають право на 60-денну відпустку;
- закріплення законом виплат військовим: від 20 тисяч в тилу, 30-100 тисяч – в зоні бойових дій;
- пільгові умови вислуги років для тих, хто служить під час воєнного стану на передовій – 1 місяць служби за три місяці.
Наш законопроєкт передбачає ще низку важливих норм. Мета проста – повернути мотивацію до служби в армії, захистити права воїнів на відпочинок та гідну оплату праці, не допустити зловживань, які можуть дискредитувати саму ідею мобілізації.
Розраховуємо на підтримку колег у сесійній залі. Готові до конструктивного обговорення, щоб знайти оптимальний варіант змін. Підкреслюю, що мобілізація потрібна. Але вона повинна бути справедливою, впорядкованою, некорупційною. В цьому запорука її успіху та передумова посилення наших сил оборони для майбутньої перемоги", - написала Саладуха.
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