Виконувачка обов'язків президентки Федерації легкої атлетики України та депутатка Ольга Саладуха презентувала альтернативний проєкт закону про мобілізацію.

Відповідний пост Саладуха зробила у фейсбуці.

"Тема зміни законодавства про мобілізацію сьогодні є топовою і викликає величезні дискусії, в тому числі в парламенті. До мене, як до народної депутатки, також надходить багато звернень з цього приводу. Тож чітко позначу свою позицію. Урядовий законопроєкт 10449 в першому читанні не підтримувала, оскільки бачу в ньому низку невиправданих ризиків, в тому числі й порушення прав самих військовослужбовців.

Натомість спільно з колегами з команди Разумкова ми подали альтернативний проєкт закону 10449-2. Серед норм, які ми пропонуємо, є збереження чинних відстрочок від призову (в тому числі аспірантам, людям, які доглядають за особами з інвалідністю тощо).