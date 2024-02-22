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Саладуха презентувала альтернативний проєкт закону про мобілізацію

Народна депутатка України поділилася думками щодо закону про мобілізацію
Сьогодні 14:53 152 0
Саладуха презентувала альтернативний проєкт закону про мобілізацію
#Ольга Саладуха

Джерело - Чемпіон.

Виконувачка обов'язків президентки Федерації легкої атлетики України та депутатка Ольга Саладуха презентувала альтернативний проєкт закону про мобілізацію.

Відповідний пост Саладуха зробила у фейсбуці.

"Тема зміни законодавства про мобілізацію сьогодні є топовою і викликає величезні дискусії, в тому числі в парламенті. До мене, як до народної депутатки, також надходить багато звернень з цього приводу. Тож чітко позначу свою позицію. Урядовий законопроєкт 10449 в першому читанні не підтримувала, оскільки бачу в ньому низку невиправданих ризиків, в тому числі й порушення прав самих військовослужбовців.

Натомість спільно з колегами з команди Разумкова ми подали альтернативний проєкт закону 10449-2. Серед норм, які ми пропонуємо, є збереження чинних відстрочок від призову (в тому числі аспірантам, людям, які доглядають за особами з інвалідністю тощо).

Також в законопроєкті йдеться про те, що:

  • військовослужбовці, які прослужили рік і більше, мають право на 60-денну відпустку;
  • закріплення законом виплат військовим: від 20 тисяч в тилу, 30-100 тисяч – в зоні бойових дій;
  • пільгові умови вислуги років для тих, хто служить під час воєнного стану на передовій – 1 місяць служби за три місяці.

Наш законопроєкт передбачає ще низку важливих норм. Мета проста – повернути мотивацію до служби в армії, захистити права воїнів на відпочинок та гідну оплату праці, не допустити зловживань, які можуть дискредитувати саму ідею мобілізації.

Розраховуємо на підтримку колег у сесійній залі. Готові до конструктивного обговорення, щоб знайти оптимальний варіант змін. Підкреслюю, що мобілізація потрібна. Але вона повинна бути справедливою, впорядкованою, некорупційною. В цьому запорука її успіху та передумова посилення наших сил оборони для майбутньої перемоги", - написала Саладуха.

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