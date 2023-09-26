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Тренер Київ-Баскета мобілізувався до лав ЗСУ

Сьогодні 16:11 293 0
Тренер Київ-Баскета мобілізувався до лав ЗСУ
#Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Тренер з фізичної підготовки БК Київ-Баскет Дмитро Марховський, який працював у столичному клубі протягом сезону 2022/23, мобілізувався до лав ЗСУ.

Про це повідомив акаунт фанів “Київ-Баскету” на сторінці в Instagram.

Влітку Дмитро працював з жіночими командами України на континентальних змаганнях, а зараз одягнув однострій.

В той же час, як повідомляється у пості, влітку після роботи зі збірною України U-18 не повернувся до України ексмедик киян Станіслав Урсус:

“Максимальна повага, особливо на фоні ексмедика команди Станіслава Уруса, який не повернувся з-за кордону після роботі в збірних”, - йде в заяві фанів столичного клубу.

Напередодні  Київ-Баскет підписав молодого форварда.

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