Тренер Київ-Баскета мобілізувався до лав ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Тренер з фізичної підготовки БК Київ-Баскет Дмитро Марховський, який працював у столичному клубі протягом сезону 2022/23, мобілізувався до лав ЗСУ.

Про це повідомив акаунт фанів “Київ-Баскету” на сторінці в Instagram.

Влітку Дмитро працював з жіночими командами України на континентальних змаганнях, а зараз одягнув однострій.

В той же час, як повідомляється у пості, влітку після роботи зі збірною України U-18 не повернувся до України ексмедик киян Станіслав Урсус:

“Максимальна повага, особливо на фоні ексмедика команди Станіслава Уруса, який не повернувся з-за кордону після роботі в збірних”, - йде в заяві фанів столичного клубу.

Напередодні Київ-Баскет підписав молодого форварда.