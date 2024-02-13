Дорощук з особистим рекордом здобув бронзову медаль на турнірі у Словаччині

Джерело - Чемпіон.

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став бронзовим призером змагань срібного рівня Світового легкоатлетичного туру.

22-річний легкоатлет посів третє місце на змагання у Словаччині. На змаганнях у Банській Бистриці Дорощук був одним з двох українських стрибунів у висоту. Також участь на турнірі взяв лідер збірної України Андрій Проценко.

Дорощук не мав проблем на перших трьох планках (включно з 2.20 м): брав їх з першої спроби. Натомість Проценко 2.20 метра взяв лише з третього стрибка.

Проценко припинив виступи вже на наступній висоті, 2.24 метра. Ледь слідом за ним участь у турнірі не припинив Дорощук: подолав планку з третьої спроби.

Проте Дорощук не лише продовжив виступи, але вже на висоті 2.28 м гарантував собі третє місце: ізраїльтянин Йонатан Капітольнік та чех Ян Штефела її не взяли. Причому українцеві це вдалося зробити навіть з першої спроби.

А вже на наступній планці, 2.30 метра, Дорощук оновив особистий рекорд - взяв її з третьої спроби. І вперше в кар'єрі намагався подолати планку 2.32 метра.

Раніше Дорощук здобув бронзову медаль на турнірі Густопече.