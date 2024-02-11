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Збірна України завоювала 10 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи

Україна завершила чемпіонат Європи на 5-му місці в загальному заліку
Сьогодні 23:05 107 0
Збірна України завоювала 10 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з карате здобула 10 нагород на чемпіонаті Європи серед кадетів, юніорів та молоді у Тбілісі, Грузія.

З 10 нагород 3 золотого ґатунку, 4 срібні та 3 бронзові, що дозволило звершити турнір на 5-му місці в загальному заліку.

Чемпіонами Європи 2024 стали: кадет Сергій Станков (до 57 кг) та спортсмени категорії U21 – Еліна Сєлємєнєва (до 68 кг) та Георгій Піцул (до 75 кг).

Срібні нагороди для України здобули: кадети Максим Вєчканов (до 52 кг) та Гела Кірія (до 70 кг, Чернівці), юніори Назарій Пранничук (до 61 кг) та Артем Алексеєнко (76+ кг).

Бронзовими призерами стали: кадет Артем Тарасенко (70+ кг) та спортсмени U21  Вікторія Сергаєва (до 50 кг, Київ) та Давид Яновський (до 67 кг).

Раніше українські каратисти Андрій Заплітний і Анжеліка Терлюга кваліфікувалися на Всесвітні ігри-2025 у Ченду (Китай).

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