Терлюга - 7-ма в рейтингу найкращих спортсменів України

Джерело - АСЖУ.
Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року.
7-му позицію у рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посіла зірка українського карате Анжеліка Терлюга.
Детальніше про досягнення Терлюги у 2023 році читайте ТУТ.
Нагадаємо, на восьме місце експерти поставили тенісистку Еліну Світоліну.
З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.