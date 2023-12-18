Терлюга - 7-ма в рейтингу найкращих спортсменів України

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року.

7-му позицію у рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посіла зірка українського карате Анжеліка Терлюга.

Детальніше про досягнення Терлюги у 2023 році читайте ТУТ.

Нагадаємо, на восьме місце експерти поставили тенісистку Еліну Світоліну.

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.