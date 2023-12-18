Головне
Шахтар зіграє з Марселем у раунді плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 14:19 884
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
Сьогодні 17:34 253
Скрипник розірвав контракт із Ворсклою - ЗМІ
Сьогодні 16:25 288
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 15:30 82870
Визначились пари раунду плей-оф Ліги конференцій
Сьогодні 15:18 490
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 14:27 349103 6
Шахтар зіграє проти Марселя: визначились пари раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 14:20 495
Арсенал зіграє з Порту: визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:19 838
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було
Сьогодні 13:18 50186
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 12:10 1133
Прямі трансляції

Терлюга - 7-ма в рейтингу найкращих спортсменів України

Сьогодні 18:48 238 0
Терлюга - 7-ма в рейтингу найкращих спортсменів України

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року. 

7-му позицію у рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посіла зірка українського карате Анжеліка Терлюга.

Детальніше про досягнення Терлюги у 2023 році читайте ТУТ.

Нагадаємо, на восьме місце експерти поставили тенісистку Еліну Світоліну.

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 349103 6
Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу 2136
Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було 3824
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було 50186
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 82870
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 10129
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8938 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44121 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30023
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51904 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 90926
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88242 1