Браун: Наш приорітет - контракт з Норрісом, якого хочуть усі команди

Джерело - SpeedCafe.
Пріоритет Макларен - підписати новий контракт з лідером команди Ландо Норрісом.
Про це розповів виконавчий директор команди Зак Браун.
"Наступним пріоритетом є Норріс. У нас є багато пріоритетних задач, і, звичайно, з Ландо ми маємо достатньо часу, але він є гонщиком, якого Хочуть усі команди. Скільки ще буде виступати Гемілтон? Що збирається робити Мерседес? Скільки часу залишилось у Серхіо Переса? Ймовірно, три інші великі команди не мають бачення свого складу водіїв після 2025 року. Думаю, з урахуванням того, як виступав Ландо, він буде першим у кожному списку.
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Я вважаю, що ми з Ландо у гарних стосунках. Думаю, 2026-й - це чудова можливість перезавантажитись, і немає жодної потреби, яку іншим командам не потрібно задовольнити, а нам треба. Норрісу дуже комфортно з його товаришами по команді. Якщо ви подивитесь, хто може бути на вершині в 2026-му - це буде 4-5 команд, і ми будемо однією з них", - сказав Браун.
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