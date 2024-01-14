Браун: Наш приорітет - контракт з Норрісом, якого хочуть усі команди

Пріоритет Макларен - підписати новий контракт з лідером команди Ландо Норрісом.

Про це розповів виконавчий директор команди Зак Браун.

"Наступним пріоритетом є Норріс. У нас є багато пріоритетних задач, і, звичайно, з Ландо ми маємо достатньо часу, але він є гонщиком, якого Хочуть усі команди. Скільки ще буде виступати Гемілтон? Що збирається робити Мерседес? Скільки часу залишилось у Серхіо Переса? Ймовірно, три інші великі команди не мають бачення свого складу водіїв після 2025 року. Думаю, з урахуванням того, як виступав Ландо, він буде першим у кожному списку.