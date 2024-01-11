Прометей здобув другу перемогу у Лізі чемпіонів

Друга перемога Прометея на груповому етапі

Джерело - Чемпіон.

У п'ятому турі групового етапу жіночої Ліги чемпіонів з волейболу Прометей обіграв французький Ле-Канне.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Після другої перемоги у групі єврокубка Прометей залишається на останньому місці в турнірній таблиці групи Е. Для продовження боротьби у Лізі чемпіонів підопічним Івана Пєткова потрібна перемога в останньому турі над румунською Альбою та поразка Ле-Канне у протистояння з ЛКС.

Ліга чемпіонів з волейболу

Груповий етап, П'ятий тур

11 січня

Прометей (Україна) – Ле-Канне (Франція) – 3:1 (25:20, 25:13, 24:26, 25:16)

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