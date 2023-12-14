Сенат Бразилії схвалив законопроект про ставки на спорт

Джерело - Gambling Insider.

Сенат Бразилії ухвалив законопроєкт, який регулює та оподатковує ставки на спорт в країні. Очікується, що наступного року ця ініціатива принесе уряду 1.65 мільярдів реалів (близько 332 мільйонів доларів) доходу.

Про це повідомляє Gambling Insider.

Законодавство передбачає 12% податок на дохід для букмекерських компаній в Інтернеті та 15% податок на виграш гравців. Крім того, букмекерські компанії будуть зобов'язані придбати ліцензію вартістю 30 мільйонів реалів для роботи на території країни.

Шлях законопроекту до набуття статусу закону ще не завершений і все ще потребує схвалення нижньої палати парламенту, перш ніж набуде остаточної чинності.

Зазначимо, що ставки на спорт були легалізовані в Бразилії ще у 2018 році, але залишалися нерегульованими. Відтоді численні букмекерські контори активно розширюють свою діяльність у цій південноамериканській країні.

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