Неймар візьме участь у шоу-матчі з CS2

Джерело - Чемпіон.

Нападник саудівського Аль-Хілаля Неймар зіграє у виставковому матчі по Counter-Strike 2.

Про це повідомляє стрімер Coringa.

Разом з футболістом в одній команді гратимуть бразильські кіберспортсмени Габріель "FalleN" Толедо, Олександр "Gaules" Борба Чікета, Каїке "KSCERATO" Керато та Андрій "arT" Піовезан.

Команду суперників очолить стрімер Віктор "coringa" Аугусто. До неї також увійдуть Рікардо "boltz" Прасс, Юрій "Yuurih" Сантуш, Лінкольн "Fnx" Лау та Віто "kNgV-" Джузеппе.

Amanhã as 20:00 se eu perder eu pago ate prenda na live, obrigado. pic.twitter.com/Rtz9GwIYvk — Coringa (@loud_victor) December 12, 2023

Матч відбудеться сьогодні, 14 грудня.

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