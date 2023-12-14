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Неймар візьме участь у шоу-матчі з CS2

Сьогодні 16:48 172 0
Неймар візьме участь у шоу-матчі з CS2
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Нападник саудівського Аль-Хілаля Неймар зіграє у виставковому матчі по Counter-Strike 2.

Про це повідомляє стрімер Coringa.

Разом з футболістом в одній команді гратимуть бразильські кіберспортсмени Габріель "FalleN" Толедо, Олександр "Gaules" Борба Чікета, Каїке "KSCERATO" Керато та Андрій "arT" Піовезан.

Команду суперників очолить стрімер Віктор "coringa" Аугусто. До неї також увійдуть Рікардо "boltz" Прасс, Юрій "Yuurih" Сантуш, Лінкольн "Fnx" Лау та Віто "kNgV-" Джузеппе.

Матч відбудеться сьогодні, 14 грудня.

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