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Міжнародна федерація бобслею та скелетону продовжила заборону на участь у змаганнях представникам росії

Організація не змінила рішення, прийняте з початком повномасштабного вторгнення росії
Сьогодні 19:54 187 0
Міжнародна федерація бобслею та скелетону продовжила заборону на участь у змаганнях представникам росії
#Владислав Гераскевич

Джерело - Суспільне Спорт.

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) продовжила заборону на участь у змаганнях представникам росії.

Відповідне рішення організація ухвалила під час засідання Конгресу, що відбувся у Барселоні.

У відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну IBSF відсторонила росіян. У липні 2022 року, коли закінчився термін початкової дискваліфікації, організація продовжила дію рішення на невизначений період.

Однак у березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям допустити росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі. На цей заклик погодилися, зокрема, керівні органи боротьби, дзюдо, фехтування, спортивної стрільби та стрільби з лука.

Перед початком сезону 2023/24 у бобслеї та скелетоні в іспанській Барселоні відбувся Конгрес організації. В ході засідання IBSF учасники проголосували за продовження санкцій проти спортсменів з росії. Про це написав Владислав Гераскевич, представник України на Конгресі Міжнародної федерації бобслею та скелетону.

"Відсторонення російських спортсменів у скелетоні та бобслеї продовжено. Дуже вдячний учасникам Конгресу за велику підтримку України. В минулому сезоні ми мали змогу розвивати нашу команду саме завдяки підтримці наших закордонних партнерів та IBSF. Ми дуже сподіваємось, що ця підтримка залишиться настільки ж потужною і в наступних сезонах.

Найголовніша новина Конгресу для нас - ми не побачимо російську пропаганду на льодових аренах у сезоні 2023/24! Відсторонення російських атлетів, яке було прийнято під час минулорічного конгресу, залишається в силі. Ми провели величезний обʼєм роботи минулого року, цілий рік продовжували співпрацювати з нашими закордонними колегами і горді ділитись з Вами гарними новинами. Дуже вдячний за Вашу підтримку та увагу до нашої діяльності", - зазначив Гераскевич.

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