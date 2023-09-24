Міжнародна федерація бобслею та скелетону продовжила заборону на участь у змаганнях представникам росії

Організація не змінила рішення, прийняте з початком повномасштабного вторгнення росії

Джерело - Суспільне Спорт.

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) продовжила заборону на участь у змаганнях представникам росії.

Відповідне рішення організація ухвалила під час засідання Конгресу, що відбувся у Барселоні.

У відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну IBSF відсторонила росіян. У липні 2022 року, коли закінчився термін початкової дискваліфікації, організація продовжила дію рішення на невизначений період.

Однак у березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям допустити росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі. На цей заклик погодилися, зокрема, керівні органи боротьби, дзюдо, фехтування, спортивної стрільби та стрільби з лука.

Перед початком сезону 2023/24 у бобслеї та скелетоні в іспанській Барселоні відбувся Конгрес організації. В ході засідання IBSF учасники проголосували за продовження санкцій проти спортсменів з росії. Про це написав Владислав Гераскевич, представник України на Конгресі Міжнародної федерації бобслею та скелетону.