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Верняєв оцінив перші міжнародні старти після повернення до гімнастики

Верняєв здобув на дебютних змаганнях два "золота" та два "срібла".
Сьогодні 12:42 170 0
Верняєв оцінив перші міжнародні старти після повернення до гімнастики
#Олег Верняєв

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв оцінив виступи у двох дебютних міжнародних стартах після повернення у спорт.

Про це розповів сам гімнаст в Instagram.

"Пройшли два кубки світу, і пройшли вони вдало для мене, незважаючи на всі розмови, що я вже старий і не зможу повернутися у великий спорт. Результат є – чотири медалі.

Попереду ще багато роботи перед чемпіонатом світу, але ці виступи були максимально важливими для мене, як фізично, так і морально. Усім дякую за підтримку! Близьким мені людям, друзям. І, авжеж, фаховим та іноземним експертам", - розповів Верняєв.

Відзначимо, що Верняєв отримав дискваліфікацію до 2024 року після позитивного тесту на допінг у 2020-му. Однак у березні 2023-го гімнаст домігся скорочення терміну до двох років.

Раніше Україна виграла медальний залік Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики.

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