Верняєв оцінив перші міжнародні старти після повернення до гімнастики

Джерело - Чемпіон.
Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв оцінив виступи у двох дебютних міжнародних стартах після повернення у спорт.
Про це розповів сам гімнаст в Instagram.
"Пройшли два кубки світу, і пройшли вони вдало для мене, незважаючи на всі розмови, що я вже старий і не зможу повернутися у великий спорт. Результат є – чотири медалі.
Попереду ще багато роботи перед чемпіонатом світу, але ці виступи були максимально важливими для мене, як фізично, так і морально. Усім дякую за підтримку! Близьким мені людям, друзям. І, авжеж, фаховим та іноземним експертам", - розповів Верняєв.
Відзначимо, що Верняєв отримав дискваліфікацію до 2024 року після позитивного тесту на допінг у 2020-му. Однак у березні 2023-го гімнаст домігся скорочення терміну до двох років.
Раніше Україна виграла медальний залік Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики.