Верняєв оцінив перші міжнародні старти після повернення до гімнастики

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв оцінив виступи у двох дебютних міжнародних стартах після повернення у спорт.

Про це розповів сам гімнаст в Instagram.

"Пройшли два кубки світу, і пройшли вони вдало для мене, незважаючи на всі розмови, що я вже старий і не зможу повернутися у великий спорт. Результат є – чотири медалі.

Попереду ще багато роботи перед чемпіонатом світу, але ці виступи були максимально важливими для мене, як фізично, так і морально. Усім дякую за підтримку! Близьким мені людям, друзям. І, авжеж, фаховим та іноземним експертам", - розповів Верняєв.