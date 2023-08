Колишній чемпіон двох дивізіонів UFC Конор Мак-Грегор (22-6) має намір зустрітися з Тоні Фергюсоном (25-9).

Про це ірландець написав у твіттері.

I’m gonna end you and badly. I’ve not forgot. https://t.co/ySgwcpip4u