Ексчемпіон UFC Олівейра запропонував тренуватися Цукербергу

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра (34-9) запропонував власнику Meta Марку Цукербергу потренуватися разом.

Про це боєць написав у Твіттері.

Hey @finkd! Let's train together man. Get ready! Count with me.



I'm going to Vegas, and we can stat training!#UFC https://t.co/IACBMqElqM