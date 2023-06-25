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Ексчемпіон UFC Олівейра запропонував тренуватися Цукербергу

Марк Цукереберг може провести бій проти Ілона Маска
Сьогодні 11:53 318 0
Ексчемпіон UFC Олівейра запропонував тренуватися Цукербергу
#Чарльз Олівейра

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра (34-9) запропонував власнику Meta Марку Цукербергу потренуватися разом.

Про це боєць написав у Твіттері.

"Гей, Марку. Давай тренуватися разом, чувак. Готуйся і приєднуйся до мене. Я полечу до Вегасу, і ми можемо почати тренування", – написав Олівейра.

Нагадаємо, Марк Цукереберг може провести бій проти Ілона Маска.

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