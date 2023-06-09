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Баюл: Петренко працював з Україною і всю зиму протанцював у шоу Навки - просто тварюка якась

Сьогодні 13:42 800 0
Баюл: Петренко працював з Україною і всю зиму протанцював у шоу Навки - просто тварюка якась
#Оксана Баюл

Джерело - Tribuna.com.

Український чемпіон Олімпійських ігор Віктор Петренко нині знову перебуває в росії та готується до нового зимового шоу Навки.

Про це заявила олімпійська чемпіонка-1994 з фігурного катання Оксана Баюл.

"Український чемпіон ОІ Віктор Петренко вже під час повномасштабного вторгнення РФ виступав у Росії на шоу Навки, але зараз він теж виступає у США. Як це можливо? Віктор Петренко зараз знову перебуває в Росії, готується до зимових шоу Навки. Минулої зими там теж катався.

І ось він приїхав до США, зробив тут одне шоу разом зі Скоттом Гамільтоном. А я Скотту кажу: "Навіщо ти взагалі працюєш із людиною, яка підтримує війну?"

Петренко ж написав листа і попередив федерацію фігурного катання України, в якій він перебував 30 років, що йде з неї. Це для мене вдвічі гірше, тобто людина не просто поїхала в Росію і почала там кататися, а конкретно кинула людей, які їй допомагали протягом 30 років. Для мене це подвійна зрада, дволикість.

Петренко розповідав 30 років Україні, як усіх любить. І тут написав листа, що йде з президії федерації. І зрозуміло, що він не сказав, чому пішов. І про це в пресі нічого не писали.

Він працював з українською державою і ось так вчинив. Усю зиму протанцював у шоу Навки і зараз знову готується до нового сезону. Просто тварюка якась. У мене це не вкладається в голові. Прапор йому в руки, нехай робить, що хоче, але це фу, б###ь", - сказала Баюл.

Раніше українські фігуристи закликали ISU не повертати росіян до закінчення війни.

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