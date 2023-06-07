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Левченко: Якщо сьогодні дамба, то завтра це може бути ядерна зброя

Юлія Левченко прокоментувала черговий терористичний акт росії
Сьогодні 21:52 190 0
Левченко: Якщо сьогодні дамба, то завтра це може бути ядерна зброя
Фото - gettyimages
#Юлія Левченко

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко відреагувала на підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це розповіла сама спортсменка в Instagram.

"Якщо ви побачите українських спортсменів на полі… Просто знайте, можливо, ми останні...

Бо якщо це не припиниться, то наше майбутнє під великим питанням. Інше питання, якщо сьогодні дамба, то завтра це може бути ядерна зброя.

Я б навіть не здивувалася. У людей немає нічого святого", - написала Левченко.

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села.

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