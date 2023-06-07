Левченко: Якщо сьогодні дамба, то завтра це може бути ядерна зброя

Українська легкоатлетка Юлія Левченко відреагувала на підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це розповіла сама спортсменка в Instagram.

"Якщо ви побачите українських спортсменів на полі… Просто знайте, можливо, ми останні...

Бо якщо це не припиниться, то наше майбутнє під великим питанням. Інше питання, якщо сьогодні дамба, то завтра це може бути ядерна зброя.

Я б навіть не здивувалася. У людей немає нічого святого", - написала Левченко.