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Формула-1 скасувала Гран-прі Емілії-Романьї через зливу

У районі проведення гонки сильні зливи
Сьогодні 14:40 205 0
Формула-1 скасувала Гран-прі Емілії-Романьї через зливу
#Формула 1, #Гран-прі Емілії-Романьї

Джерело - Чемпіон.

Формула-1 оголосила про скасування цьогорічного Гран-прі Емілії-Романьї, яке мало відбутися 21-22 травня.

Про це йдеться у соцмережах Ф-1.

У районі проведення гонки сильні зливи, які призвели до повені. 

Керівництво Ф-1 після обговорень ухвалило рішення не проводити змагання.

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