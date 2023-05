Формула-1 скасувала Гран-прі Емілії-Романьї через зливу

Формула-1 оголосила про скасування цьогорічного Гран-прі Емілії-Романьї, яке мало відбутися 21-22 травня.

Про це йдеться у соцмережах Ф-1.

У районі проведення гонки сильні зливи, які призвели до повені.

Керівництво Ф-1 після обговорень ухвалило рішення не проводити змагання.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA