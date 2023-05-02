Польська асоціація дзюдо закликала не допускати до змагань росіян

Президент Польської асоціації дзюдо Яцек Завадка звернувся до президента Міжнародної федерації дзюдо Маріуса Візера

Джерело - Чемпіон.

Польська асоціація дзюдо закликала не допускати до змагань спортсменів з росії та білорусі.

Про це заявив президент Польської асоціації Яцек Завадка.

"Дозволити спортсменам з білорусі та росії змагатися в Досі було рішенням, з яким ми не згодні. Ми вважаємо його неправильним. Прошу переглянути участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях.

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Як держава ми дуже активно допомагаємо Україні, українці знайшли притулок у Польщі. Ми знаємо, що означає шукати допомоги й прихистку перед обличчям агресії, тому прошу не допускати російських і білоруських спортсменів до змагань, у яких хотіли брати участь українські спортсмени.

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Ми знаємо, що багато спортсменів, які представляють країни-агресори, є представниками армії та силових відомств, тому важко говорити про їх незалежність, оскільки вони отримують винагороду від армії режиму. Усе правління Польської асоціації дзюдо закликає не допускати до спортивних змагань спортсменів з Білорусі та Росії. Ми не можемо допускати й закривати очі на агресію", - сказав Завадка.

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