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Мотор зіграв внічию з Айзенахом у другій німецькій Бундеслізі

Гра завершилась внічию
Вчора 23:44 157 0
Мотор зіграв внічию з Айзенахом у другій німецькій Бундеслізі
#Мотор

Джерело - Чемпіон.

Мотор зіграв унічию з Айзенахом у 28-му турі другої німецької Бундесліги.

Матч завершився з рахунком 28:28.

Найрезультативнішим гравцем у складі запорожців став Дмитро Тютюнник, який закинув сім м’ячів. В активі Дмитра Горіги – п’ять голів.

Мотор займає 17-те місце у другій Бундеслізі, набравши 18 очок. У наступному матчі запорожці зіграють із Людвігсгафеном 4 квітня.

Друга німецька Бундесліга

28-й тур, 31 березня

Айзенах – Мотор – 28:28 (13:12)

Раніше гравець Мотора Турченко перейшов у французький Лімож.

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