Мотор зіграв внічию з Айзенахом у другій німецькій Бундеслізі

Джерело - Чемпіон.
Мотор зіграв унічию з Айзенахом у 28-му турі другої німецької Бундесліги.
Матч завершився з рахунком 28:28.
Найрезультативнішим гравцем у складі запорожців став Дмитро Тютюнник, який закинув сім м’ячів. В активі Дмитра Горіги – п’ять голів.
Мотор займає 17-те місце у другій Бундеслізі, набравши 18 очок. У наступному матчі запорожці зіграють із Людвігсгафеном 4 квітня.
Друга німецька Бундесліга
28-й тур, 31 березня
Айзенах – Мотор – 28:28 (13:12)
Раніше гравець Мотора Турченко перейшов у французький Лімож.