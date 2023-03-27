Верняєв: Якщо хлопці воюють, це не означає, що ми повинні сидіти вдома і віддавати всі медалі росіянам

Україні не варто бойкотувати Олімпійські ігри в разі допуску представників країн-агресорів.

Про це заявив Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Треба провести голосування в "Дії" й зробити, як люди скажуть.

Чесно кажучи, багато військових запитують, коли будуть змагання. Тому, мені здається, що вони спостерігають та вболівають за нас. Якщо хлопці воюють, це не означає, що ми повинні сидіти вдома і віддавати всі медалі росіянам.

Я думаю, що ми повинні теж виїжджати, воювати на своєму спортивному фронті та завойовувати якомога більше медалей.

Якщо ми не поїдемо, то "даємо задню" й показуємо, що вони "взули" нас і тут", - сказав Верняєв.