Лідер української команди NAVI Олександр "s1mple" Костилєв прокоментував фото гравців G2 з фанатом з російським прапором.

Відповідний пост він зробив у Твіттері.

"Гей, G2, тут 1 шмат лайна та 5 гравців, яких я дуже поважаю, але вони легко можуть вирішувати - робити фото чи ні, це не спеціальна військова операція, це ВИ проти ЗЛА, це як в ГРІ, ти вирішуєш свій РЕЗУЛЬТАТ", - написав Костилєв.