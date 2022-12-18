Джерело - Чемпіон.
Лідер української команди NAVI Олександр "s1mple" Костилєв прокоментував фото гравців G2 з фанатом з російським прапором.
Відповідний пост він зробив у Твіттері.
"Гей, G2, тут 1 шмат лайна та 5 гравців, яких я дуже поважаю, але вони легко можуть вирішувати - робити фото чи ні, це не спеціальна військова операція, це ВИ проти ЗЛА, це як в ГРІ, ти вирішуєш свій РЕЗУЛЬТАТ", - написав Костилєв.
Hey @G2esports there is 1 piece of shit and 5 players that I have a lot of respect for but they can easily decide to do this picture or no, this is not special military operation this is YOU against EVIL, it’s like in a GAME, you decide your OUTCOME https://t.co/6DV1Lu7D2E— Sasha (@s1mpleO) December 17, 2022