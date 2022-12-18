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S1mple - про фото G2 з прапором росії: Вони легко можуть вирішувати - робити фото чи ні

Сьогодні 10:42 257 0
S1mple - про фото G2 з прапором росії: Вони легко можуть вирішувати - робити фото чи ні
#G2, #Navi, #S1mple

Джерело - Чемпіон.

Лідер української команди NAVI Олександр "s1mple" Костилєв прокоментував фото гравців G2 з фанатом з російським прапором.

Відповідний пост він зробив у Твіттері.

"Гей, G2, тут 1 шмат лайна та 5 гравців, яких я дуже поважаю, але вони легко можуть вирішувати - робити фото чи ні, це не спеціальна військова операція, це ВИ проти ЗЛА, це як в ГРІ, ти вирішуєш свій РЕЗУЛЬТАТ", - написав Костилєв.

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