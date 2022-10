Пілот Астон Мартін Ланс Стролл отримав штраф за зіткнення з гонщиком Альпін Фернандо Алонсо на Гран-прі США.

Про це повідомляє FIA.

Внаслідок інциденту Стролл зійшов. Стюарди поклали на Ланса основну відповідальність за аварію.

Стролл втратить три позиції на старті Гран-прі Мексики. Також він отримав два штрафні бали.

Alonso and Stroll come together 💥😮#USGP #F1 pic.twitter.com/H8Wbs0GaXL