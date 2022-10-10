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ФІА виявила порушення фінансової діяльності Ред Булл за сезон-2021

Сьогодні 20:22 227 0
Комісія з обмеження витрат команд виявила порушення у Ред Булл та Астон Мартін
ФІА виявила порушення фінансової діяльності Ред Булл за сезон-2021
#Red Bull, #Формула 1

Джерело - Racing News 365.

Міжнародна автомобільна федерація опублікувала попередній звіт щодо розслідування порушень фінансового регламенту командами Формули-1 у сезоні-2021.

Про це повідомляє ФІА.

Комісія з обмеження витрат команд виявила порушення у Ред Булл та Астон Мартін.

Астон Мартін припустився процедурних порушень. Ред Булл припустився процедурних порушень та незначного перевищення допустимої стелі бюджету.

Незначні порушення, пов’язані з поданням документації, також зафіксовано у Вільямс.

Згідно з регламентом, процедурні порушення можуть понести за собою фінансові та спортивні штрафи (у разі наявності обтяжливих обставин).

Інформації про можливі покарання щодо Ред Булл та Астон Мартін наразі відсутня.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1.

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