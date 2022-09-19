Рижикова: Хочу, щоб кожен українець відчув щастя повернення додому

Українська бігунка Ганна Рижикова повернулася до рідного Дніпра після завершення сезону.

Про це вона повідомила в Інстаграмі.

"Я хочу, щоб кожен українець відчув щастя повернення додому. Останнім часом більшість із нас мріяли про подорожі, але зараз найбажаніша подорож - це повернутися додому. Важко описати мої відчуття, коли потяг зупинився у Дніпрі".

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"Усі в поїзді плакали, як і я, коли ми побачили наші сім’ї на платформі. На жаль, не всім так пощастило, як мені, тому що в них немає дому, куди можна повернутися", - сказала Рижикова.