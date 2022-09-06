Крастіньш: Нам вдалося стримати лідера волейболістів Нідерландів

Збірній України у матчі з Нідерландами вдалося нейтралізувати лідера суперників Німіра Абдель-Азіза.

Про це розповів головний тренер національної команди Угіс Крастіньш.

Актуально: Україна - Нідерланди 3:0: огляд матчу чемпіонату світу

"Наш план був його втримати. Ми його, звісно, дуже серйозно вивчали. Звісно, могли зіграти проти нього і краще, але якщо дивитися на цифри, то наш план спрацював... Ми вийшли до 1/4 фіналу Це неймовірно. Дуже радий за команду, хлопців, які, попри великий емоційний фон, витримали боротьбу від першого м'яча до останнього. Перед чвертьфінальної грою зі Словенією постараємося втримати кондиції", - заявив Крастіньш.