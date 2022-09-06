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Крастіньш: Нам вдалося стримати лідера волейболістів Нідерландів

Сьогодні 16:11 295 0
Угіс Крастіньш прокоментував перемогу над Нідерландами (3:0) в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.
#Крастіньш

Джерело - suspilne.media.

Збірній України у матчі з Нідерландами вдалося нейтралізувати лідера суперників Німіра Абдель-Азіза.

Про це розповів головний тренер національної команди Угіс Крастіньш.

Актуально: Україна - Нідерланди 3:0: огляд матчу чемпіонату світу

"Наш план був його втримати. Ми його, звісно, дуже серйозно вивчали. Звісно, могли зіграти проти нього і краще, але якщо дивитися на цифри, то наш план спрацював... Ми вийшли до 1/4 фіналу Це неймовірно. Дуже радий за команду, хлопців, які, попри великий емоційний фон, витримали боротьбу від першого м'яча до останнього. Перед чвертьфінальної грою зі Словенією постараємося втримати кондиції", - заявив Крастіньш.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії потрапила у ТОП-15 світового рейтингу

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