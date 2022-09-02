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Росіяни обстріляли спорткомплекс Локомотив

Сьогодні 14:18 125 0
Начальник поліції харківської області Володимир Тимошко повідомив про черговий обстріл
Росіяни обстріляли спорткомплекс Локомотив
#Локомотив, #Володимир Тимошко

Джерело - Чемпіон.

Російські війська обстріляли харківський спорткомплекс Локомотив.

Про це повідомляє начальника поліції області Володимир Тимошко.

"Хтось ще шукає логіку в діях росіян? Обстріл спорткомплексу Локомотив. Один з найпопулярніших спортивних майданчиків Харкова, який вночі російські людожери обстріляли ракетами С-300. На щастя, загиблих і поранених немає".

  Під час російського обстрілу Харкова загинула мати української легкоатлетки

"Війна з українськими школами, дитячими садками, вбиральнями і стадіонами - ось на що здатні дикуни з ерефії. Ми все відбудуємо. Ми все полагодимо. І ми обов'язково переможемо. А дикунам місце за гратами", - написав Тимошко.

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