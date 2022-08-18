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Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 18 серпня

Сьогодні 02:42 98 0
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 18 серпня
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

18 серпня на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту буде розіграно 10 комплектів медалей - 6 у легкій атлетиці, 2 у настільному тенісі, по 1 у спортивній гімнастиці та скелелазінні.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати

Українські спортсмени візьмуть участь в 3 фіналах у легкій атлетиці. Також свої змагання завершать семиборки. У спортивній гімнастиці чоловіки змагатимуться в особистому багатоборстві.

У восьмий змагальний день для українців розпочнуться виступи на Євро у веслуванні на байдарках і каное, пройдуть чергові кваліфікації у легкій атлетиці. А у жіночих турнірах з пляжного волейболу та настільного тенісу відбудуться матчі плей-оф.

Розклад українських спортсменів 18 серпня

  • 10:00. Веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 1000 метрів,  Діана Рибак.Ккваліфікація
  • 10:00. Легка атлетика, метання списа. Ганна Гацько. Кваліфікація
  • 10:20. Легка атлетика, 3000 м з перешкодами. Наталя Стребкова. Кваліфікація
  • 10:21. Веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 1000 метрів. Павло Алтухов. Кваліфікація
  • 10:25. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Стрибки у довжину
  • 10:42. Веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 1000 метрів. Олександр Сиромятніков. Кваліфікація
  • 10:54. Паравеслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 метрів. Володимир Вельгун, Микола Синюк. Кваліфікація
  • 11:30. Пляжний волейбол, жінки. Інна Махно/Ірина Махно. 1/12 фіналу
  • 11:00. Настільний теніс, жінки. Тетяна Біленко. 1/16 фіналу
  • 11:45. Легка атлетика, 800 м, жінки. Наталія Кроль. Кваліфікація
  • 11:50. Настільний теніс, жінки. Ганна Гапонова. 1/16 фіналу
  • 11:51. Веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 1000 метрів. Наталія Докієнко, Діана Танько. Кваліфікація)
  • 11:59. Легка атлетика, 800 м, жінки. Ольга Ляхова. Кваліфікація
  • 12:36. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Метання списа
  • 12:55. Веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 500 метрів. Павло Алтухов. Кваліфікація
  • 13:03. Легка атлетика, біг на 400 м/б. Вікторія Ткачук. Півфінал
  • 13:05. Веслування на байдарка і каное, байдарка-одиночка, 500 метрів. Олена Скворцова. Кваліфікація
  • 13:11. Легка атлетика, біг на 400 м/б. Анна Рижикова. Півфінал
  • 15:45. Веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 метрів. Андрій Рибачок/Віталій Вергелес. Кваліфікація
  • 16:05. Веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 500 метрів,Анастасія Горлова/Людмила Кукліновська. Кваліфікація
  • 16:20. Веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 500 метрів. Олег Кухарик/Ігор Трунов. Кваліфікація
  • 16:50. Паравеслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 метрів. Владислав Єпіфанов. Кваліфікація
  • 17:35. Настільний теніс, жінки. Маргарита Песоцька. 1/16 фіналу
  • 18:07. Спортивна гімнастика, особисте багатоборство, чоловіки. Пантелей Колодій, Микита Мельников, Петро Пахнюк, Ілля Ковтун, Ігор Радивілов. Фінал
  • 19:00-22:00. Пляжний волейбол (жінки, 1/8 фіналу)
  • 21:05. Легка атлетика, стрибки у висоту, чоловіки. Андрій Проценко, Олег Дорощук. Фінал
  • 21:10. Легка атлетика, метання молота, чоловіки. Михайло Кохан. Фінал
  • 21:58. Легка атлетика, стрибки у довжину, жінки Марина Бех-Романчук. Фінал
  • 22:55. Легка атлетика,семиборство. Юлія Лобан. 800 метрів, фінал

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

Після семи змагальних днів чемпіонату Європи збірна України з 7 нагородами (2-2-3) посідає 14 місце в медальному заліку.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.

До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

Види спорту

  1. Легка атлетика
  2. Пляжний волейбол
  3. Спринт з веслування на байдарках і каное
  4. Спортивна гімнастика
  5. Академічне веслування
  6. Скелелазіння
  7. Настільний теніс
  8. Триатлон
  9. Велоспорт:
    • BMX Фристайл
    • Маунтинбайк
    • Шоссе
    • Трек
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