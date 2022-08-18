Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 18 серпня

Джерело - Чемпіон.
18 серпня на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту буде розіграно 10 комплектів медалей - 6 у легкій атлетиці, 2 у настільному тенісі, по 1 у спортивній гімнастиці та скелелазінні.
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати
Українські спортсмени візьмуть участь в 3 фіналах у легкій атлетиці. Також свої змагання завершать семиборки. У спортивній гімнастиці чоловіки змагатимуться в особистому багатоборстві.
У восьмий змагальний день для українців розпочнуться виступи на Євро у веслуванні на байдарках і каное, пройдуть чергові кваліфікації у легкій атлетиці. А у жіночих турнірах з пляжного волейболу та настільного тенісу відбудуться матчі плей-оф.
Розклад українських спортсменів 18 серпня
- 10:00. Веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 1000 метрів, Діана Рибак.Ккваліфікація
- 10:00. Легка атлетика, метання списа. Ганна Гацько. Кваліфікація
- 10:20. Легка атлетика, 3000 м з перешкодами. Наталя Стребкова. Кваліфікація
- 10:21. Веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 1000 метрів. Павло Алтухов. Кваліфікація
- 10:25. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Стрибки у довжину
- 10:42. Веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 1000 метрів. Олександр Сиромятніков. Кваліфікація
- 10:54. Паравеслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 метрів. Володимир Вельгун, Микола Синюк. Кваліфікація
- 11:30. Пляжний волейбол, жінки. Інна Махно/Ірина Махно. 1/12 фіналу
- 11:00. Настільний теніс, жінки. Тетяна Біленко. 1/16 фіналу
- 11:45. Легка атлетика, 800 м, жінки. Наталія Кроль. Кваліфікація
- 11:50. Настільний теніс, жінки. Ганна Гапонова. 1/16 фіналу
- 11:51. Веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 1000 метрів. Наталія Докієнко, Діана Танько. Кваліфікація)
- 11:59. Легка атлетика, 800 м, жінки. Ольга Ляхова. Кваліфікація
- 12:36. Легка атлетика, семиборство. Юлія Лобан. Метання списа
- 12:55. Веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 500 метрів. Павло Алтухов. Кваліфікація
- 13:03. Легка атлетика, біг на 400 м/б. Вікторія Ткачук. Півфінал
- 13:05. Веслування на байдарка і каное, байдарка-одиночка, 500 метрів. Олена Скворцова. Кваліфікація
- 13:11. Легка атлетика, біг на 400 м/б. Анна Рижикова. Півфінал
- 15:45. Веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 метрів. Андрій Рибачок/Віталій Вергелес. Кваліфікація
- 16:05. Веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 500 метрів,Анастасія Горлова/Людмила Кукліновська. Кваліфікація
- 16:20. Веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 500 метрів. Олег Кухарик/Ігор Трунов. Кваліфікація
- 16:50. Паравеслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 метрів. Владислав Єпіфанов. Кваліфікація
- 17:35. Настільний теніс, жінки. Маргарита Песоцька. 1/16 фіналу
- 18:07. Спортивна гімнастика, особисте багатоборство, чоловіки. Пантелей Колодій, Микита Мельников, Петро Пахнюк, Ілля Ковтун, Ігор Радивілов. Фінал
- 19:00-22:00. Пляжний волейбол (жінки, 1/8 фіналу)
- 21:05. Легка атлетика, стрибки у висоту, чоловіки. Андрій Проценко, Олег Дорощук. Фінал
- 21:10. Легка атлетика, метання молота, чоловіки. Михайло Кохан. Фінал
- 21:58. Легка атлетика, стрибки у довжину, жінки Марина Бех-Романчук. Фінал
- 22:55. Легка атлетика,семиборство. Юлія Лобан. 800 метрів, фінал
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Після семи змагальних днів чемпіонату Європи збірна України з 7 нагородами (2-2-3) посідає 14 місце в медальному заліку.
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту
Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.
До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).
Види спорту
- Легка атлетика
- Пляжний волейбол
- Спринт з веслування на байдарках і каное
- Спортивна гімнастика
- Академічне веслування
- Скелелазіння
- Настільний теніс
- Триатлон
- Велоспорт:
- BMX Фристайл
- Маунтинбайк
- Шоссе
- Трек