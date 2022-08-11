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Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати

Сьогодні 09:49 1237 0
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати
#Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Із 11 по 21 серпня в німецькому Мюнхені відбудеться 2-й чемпіонат Європи з літніх видів спорту - багатопрофільний спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту.

До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

Види спорту

  1. Легка атлетика
  2. Пляжний волейбол
  3. Спринт з веслування на байдарках і каное
  4. Спортивна гімнастика
  5. Академічне веслування
  6. Скелелазіння
  7. Настільний теніс
  8. Триатлон
  9. Велоспорт:
    • BMX Фристайл
    • Маунтинбайк
    • Шоссе
    • Трек

Розклад

Вид спорту / дисципліна 11 12 13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Легка атлетика
Пляжний волейбол
Спринт з веслування на байдарках і каное
Велоспорт / BMX Фристайл
Велоспорт / Маунтинбайк
Велоспорт / Шоссе
Велоспорт / Трек
Спортивна гімнастика
Академічне веслування
Скелелазіння
Настільний теніс
Триатлон
Комплекти медалей 1 8 21 24 14 12 9 10 20 23 35

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

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