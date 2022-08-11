Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати

Джерело - Чемпіон.

Із 11 по 21 серпня в німецькому Мюнхені відбудеться 2-й чемпіонат Європи з літніх видів спорту - багатопрофільний спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту.

До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

Види спорту

Легка атлетика Пляжний волейбол Спринт з веслування на байдарках і каное Спортивна гімнастика Академічне веслування Скелелазіння Настільний теніс Триатлон Велоспорт: BMX Фристайл

Маунтинбайк

Шоссе

Трек

Розклад

Вид спорту / дисципліна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Легка атлетика Пляжний волейбол Спринт з веслування на байдарках і каное Велоспорт / BMX Фристайл Велоспорт / Маунтинбайк Велоспорт / Шоссе Велоспорт / Трек Спортивна гімнастика Академічне веслування Скелелазіння Настільний теніс Триатлон Комплекти медалей 1 8 21 24 14 12 9 10 20 23 35

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати