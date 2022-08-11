Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати

Джерело - Чемпіон.
Із 11 по 21 серпня в німецькому Мюнхені відбудеться 2-й чемпіонат Європи з літніх видів спорту - багатопрофільний спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту.
До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).
Види спорту
- Легка атлетика
- Пляжний волейбол
- Спринт з веслування на байдарках і каное
- Спортивна гімнастика
- Академічне веслування
- Скелелазіння
- Настільний теніс
- Триатлон
- Велоспорт:
- BMX Фристайл
- Маунтинбайк
- Шоссе
- Трек
Розклад
|Вид спорту / дисципліна
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|Легка атлетика
|Пляжний волейбол
|Спринт з веслування на байдарках і каное
|Велоспорт / BMX Фристайл
|Велоспорт / Маунтинбайк
|Велоспорт / Шоссе
|Велоспорт / Трек
|Спортивна гімнастика
|Академічне веслування
|Скелелазіння
|Настільний теніс
|Триатлон
|Комплекти медалей
|1
|8
|21
|24
|14
|12
|9
|10
|20
|23
|35
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати