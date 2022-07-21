Гераскевич: Російські спортсмени ніколи не відрізнялися високими розумовими здібностями

Український скелетоніст Владислав Гераскевич раніше спілкувався з російськими спортсменами, коли були разом на одних змаганнях.

Про це заявив сам спортсмен.

"По Усику питань немає. Чітка позиція з перших днів війни.

Щодо функціонерів, то багато інформації, що в Бубки є і бізнес якийсь в Донецьку, який досі працює.

Якщо говоримо про відносини з росією, вони називали нас братами ще кілька років тому.

Я теж не безгрішний. У мене було спілкування з російськими спортсменами, коли ми були на одних змаганнях. Сказати, що ми дружили - ні. Ображатися на них немає сенсу, бо вони просто не розуміють, що їх використовують в пропаганді. Настільки промитий мозок в них.

Не кажу, що вони не винні. Російські спортсмени ніколи не відрізнялися високими розумовими здібностями. У голові бавовна, що ми можемо зробити?

Редкач зробив фото з Біволом? Трохи слідкував за Редкачем. Він завжди був доволі скандальним, якщо м’яко сказати. Думаю, він просто намагається зловити хоч якийсь хайп. Бо його ніхто не знає, про нього забувають, він такий собі боксер. Тим паче де він зараз? В Америці живе пів життя", - сказав Гераскевич.