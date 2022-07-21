Головне
Віталій Кличко отриав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту
Сьогодні 17:51 92
Ляхова побореться за вихід до півфіналу ЧС-2022: розклад виступів українців на 21 липня
Сьогодні 17:51 421
Збірна України вийшла у чвертьфінал ЧС з фехтування
Сьогодні 17:43 94
Батя в зданії: 4 роки тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Сьогодні 16:30 254
Шахтар оголосив про підписання Тотовицького
Сьогодні 16:08 169
Гречко здобула золоту медаль на чемпіонаті світу
Сьогодні 13:39 548
Кличко отримав нагороду за мужність імені Артура Еша
Сьогодні 13:24 288
Українські баскетболістки виграли золото Європейських університетських ігор
Сьогодні 12:54 311
На Донеччині загинув тренер з плавання
Сьогодні 12:39 335
Жезуш: У Динамо не було жодної серйозної атаки
Сьогодні 12:09 850
Прямі трансляції

Гераскевич: Російські спортсмени ніколи не відрізнялися високими розумовими здібностями

Сьогодні 15:39 364 0
Українець розповів про своє ставлення до росіян
Гераскевич: Російські спортсмени ніколи не відрізнялися високими розумовими здібностями
#Владислав Гераскевич

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич раніше спілкувався з російськими спортсменами, коли були разом на одних змаганнях.

Про це заявив сам спортсмен.

"По Усику питань немає. Чітка позиція з перших днів війни.

Щодо функціонерів, то багато інформації, що в Бубки є і бізнес якийсь в Донецьку, який досі працює.

Якщо говоримо про відносини з росією, вони називали нас братами ще кілька років тому.

Я теж не безгрішний. У мене було спілкування з російськими спортсменами, коли ми були на одних змаганнях. Сказати, що ми дружили - ні. Ображатися на них немає сенсу, бо вони просто не розуміють, що їх використовують в пропаганді. Настільки промитий мозок в них.

Не кажу, що вони не винні. Російські спортсмени ніколи не відрізнялися високими розумовими здібностями. У голові бавовна, що ми можемо зробити?

Редкач зробив фото з Біволом? Трохи слідкував за Редкачем. Він завжди був доволі скандальним, якщо м’яко сказати. Думаю, він просто намагається зловити хоч якийсь хайп. Бо його ніхто не знає, про нього забувають, він такий собі боксер. Тим паче де він зараз? В Америці живе пів життя", - сказав Гераскевич.

Раніше міжнародна федерація бобслею та скелетону відсторонила росіян від змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сабо: Безсовісні мільйонери знущаються над нами Сабо: Безсовісні мільйонери знущаються над нами 4104
Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 15868
Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер 23281
Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було 52277
Матч Динамо - Фенербахче не транслюють на OTT-платформах Матч Динамо - Фенербахче не транслюють на OTT-платформах 2344
Динамо назвало стартовий склад на матч з Фенербахче Динамо назвало стартовий склад на матч з Фенербахче 3545
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 204097
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 26107 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 246376
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5683
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 22682
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23843 4