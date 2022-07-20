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Шоу-матч NAVI з Dota 2 зібрав 527 тисяч гривень на допомогу запорізькій лікарні

Сьогодні 08:15 156 0
Усі зібрані кошти будуть передані Запорізькій обласній дитячій лікарні
Шоу-матч NAVI з Dota 2 зібрав 527 тисяч гривень на допомогу запорізькій лікарні
#Dota 2, #Navi

Джерело - Чемпіон.

Шоу-матч між актуальним складом NAVI з Dota 2 та легендами команди зібрав більше 527 тисяч гривень.

Про це повідомляє український коментатор Віталій Волочай.

Усі зібрані кошти будуть передані Запорізькій обласній дитячій лікарні для придбання операційного обладнання.

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