Шоу-матч між актуальним складом NAVI з Dota 2 та легендами команди зібрав більше 527 тисяч гривень.

Про це повідомляє український коментатор Віталій Волочай.

Усі зібрані кошти будуть передані Запорізькій обласній дитячій лікарні для придбання операційного обладнання.

527 000 UAH of donations were collected during @natusvincere DOTA2 showmatches



All the donations will go to The Zaporozhye City Children's General Hospital



Thanks to @Olsior, @ggbet_esports and @natusvincere for this create event! #Ukraine #HelpUkraine pic.twitter.com/LiXXu3vuOt