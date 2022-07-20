Усі зібрані кошти будуть передані Запорізькій обласній дитячій лікарні

Джерело - Чемпіон.

Шоу-матч між актуальним складом NAVI з Dota 2 та легендами команди зібрав більше 527 тисяч гривень.

Про це повідомляє український коментатор Віталій Волочай.

Усі зібрані кошти будуть передані Запорізькій обласній дитячій лікарні для придбання операційного обладнання.