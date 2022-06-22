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Магучіх здобула перемогу на турнірі в Чехії з найкращим результатом в сезоні

Вчора 23:36 158 0
Ірина Геращенко стала другою
Магучіх здобула перемогу на турнірі в Чехії з найкращим результатом в сезоні
#Ірина Геращенко, #Ярослава Магучіх, #Катерина Табашник

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий найкращий результат сезону у світі, вигравши турнір в чеському Брно.

Українка оновивила власний рекорд сезону. Ірина Геращенко стала другою.

Ще одна представниця України, Катерина Табашник, посіла четверте місце, поступившись місцем на подіумі Сафіні Садуллаєвій з Узбекистану.

20-річна українка намагалась також взяти висоту 2.05 м, але спроби виявились невдалими.

Раніше українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги.

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