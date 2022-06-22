Магучіх здобула перемогу на турнірі в Чехії з найкращим результатом в сезоні

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий найкращий результат сезону у світі, вигравши турнір в чеському Брно.
Українка оновивила власний рекорд сезону. Ірина Геращенко стала другою.
Ще одна представниця України, Катерина Табашник, посіла четверте місце, поступившись місцем на подіумі Сафіні Садуллаєвій з Узбекистану.
20-річна українка намагалась також взяти висоту 2.05 м, але спроби виявились невдалими.
Раніше українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги.