Магучіх здобула перемогу на турнірі в Чехії з найкращим результатом в сезоні

Ірина Геращенко стала другою

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий найкращий результат сезону у світі, вигравши турнір в чеському Брно.

Українка оновивила власний рекорд сезону. Ірина Геращенко стала другою.

Ще одна представниця України, Катерина Табашник, посіла четверте місце, поступившись місцем на подіумі Сафіні Садуллаєвій з Узбекистану.

20-річна українка намагалась також взяти висоту 2.05 м, але спроби виявились невдалими.

Раніше українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги.