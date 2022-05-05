Кіндзерська: Видалила у телефоні усіх своїх знайомих з Росії

Джерело - Суспільне Спорт.

Дзюдоїстка Ірина Кіндзерська, яка виступає за збірну Азербайджану, але мешкає в Україні, припинила спілкування з російськими спортсменами під час війни.

Про це вона розповіла Суспільному.

"Росіяни - трусливий народ. Вони бояться покарання за те, що вони скажуть свою думку. Азербайджанці, із тими, із ким я говорила, чітко називали речі своїми іменами, були готові допомагати, чим зможуть".

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"Я благала дівчат [із рф], показувала відео з вибухами, як літають винищувачі, просила в них допомоги. Вони казали: "Іро, ми за мир, усі люди проти. Якщо тобі щось треба - пиши. Але що ми можемо зробити?" Але десь за тиждень я перестала писати. Я видалила в телефоні і в соцмережах усіх своїх знайомих із росії. Я зрозуміла, що вони - гнилий народ, і я більше не хочу мати з ними жодного зв’язку".

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"Вони будуть виходити на мітинги лише в тому випадку, коли їм буде погано, коли їм нема чого буде їсти, коли в них не буде грошей. Але вони не будуть виходити на мітинги заради українців", - сказала Кіндзерська.

Кіндзерська народилася на Хмельниччині, до 2017-го виступала за Україну, після заміжжя прийняла громадянство Азербайджану. На Олімпіаді-2020 в Токіо здобула бронзу.