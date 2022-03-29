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Шинкаренко: У Донецьку постраждав басейн, в якому ми часто тренувалися

Сьогодні 15:55 229 0
Українська синхроністка - про наслідки бойових дій у рідному місті
Шинкаренко: У Донецьку постраждав басейн, в якому ми часто тренувалися
#Аліна Шинкаренко

Джерело - Tribuna.com.

Бронзова призерка Олімпійських ігор в артистичному плаванні Аліна Шинкаренко розповіла про ситуацію у Донецьку.

"Не все пам'ятаю, бо сильні бої розпочалися десь у вересні 2014 року, а нас у серпні відправили до Туреччини на збори. Виходить, що коли ми мали у вересні повертатися до Донецька, то нам сказали, що ми туди не полетимо, а прямуємо до Харкова і там залишаємось.

З того, що я знаю, так, там були бої. Стріляли по будинках, але не в Донецьку, а на околицях. Там не було стільки постраждалих та стільки розбитих будинків. У самому місті зруйнували аеропорт, вокзал, але не було такого, як зараз у Маріуполі. Знаю, що постраждав басейн, де ми часто тренувалися. Він також знаходиться на околиці міста. Найжахливіше, що за ці 8 років у Донецьку ніхто нічого не відбудував. Хоча той же басейн можна було лише підлатати. Він не розбитий у мотлох - у нього просто потрапили уламки. Там, на мою думку, жодне скло не розбите. Є всі стіни і, здається, навіть дах на місці.

Так звана ДНР навіть не спромоглася щось спробувати відновити. Там навіть ніхто не намагатиметься щось зробити. А РФ просто начхати на це. Не розумію, навіщо вони зараз захоплюють наші території. Якщо судити з їхньої логіки, то вони як розбили Волноваху, так і залишать її. Але я вірю у краще і в те, що ми повернемо Донецьк", - сказала Шинкаренко.

Раніше Аліна Шинкаренко розповіла про складні стосунки з батьками.

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